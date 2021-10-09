Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о создании своей партии

Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп в субботу, 9 октября, объявил о создании собственной политической партии под названием «Горизонты» (Horizons). При этом Филипп подтвердил, что поддержал бы кандидатуру Эмманюэля Макрона на президентских выборах 2022 года.

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«Нужно смотреть далеко», — так Эдуар Филипп объяснил название своей партии, которая желает участвовать в разработке стратегии развития Франции до 2050 года. Что касается ближайшей политической цели, ею Филипп называет переизбрание на президентский пост Эмманюэля Макрона весной 2022 года (пока Макрон не объявлял, что будет снова баллотироваться в президенты).

Это означает, что Филипп не собирается сейчас выдвигаться в президенты на базе новой партии. Однако не исключено, что «Горизонты» примут участие в парламентских выборах в июне 2022 года. Собственная партия позволит Эдуару Филиппу прибавить политического веса в перспективе президентских выборов 2027 года.

Эдуар Филипп был премьер-министром при президенте Макроне с мая 2017 по июль 2020 года, хотя никогда не был членом президентской партии «Вперед, Республика!» (LRM). На его премьерство пришлись кризис «желтых жилетов», забастовки против пенсионной реформы и первая волна ковида. 3 июля 2020 года, после муниципальных выборов, Филипп представил президенту отставку своего правительства, которая была принята. Премьером был назначен Жан Кастекс.

Филипп на момент ухода из правительства пользовался довольно высокой популярностью у французов. Примечательно, что тогда опросы показывали, что три четверти граждан выступали за изменение политического курса и отставку министров, но 59% были против ухода с премьерского поста Эдуара Филиппа. Французская пресса отмечает, что Филипп остается самым популярным политиком среди французов.

Сейчас Эдуар Филипп возглавляет мэрию Гавра (Нормандия), города, который считается его политическим «бастионом». Именно здесь он объявил о создании своей партии. На конгрессе в Гавре присутствовали десятки мэров французских коммун, сотни муниципальных депутатов (в основном правого и правоцентристкого толка) и депутатов Нацсобрания, в том числе ряд парламентаниев от «Вперед, Республика!». В Гавр прибыли главы трех парламентских групп президентского большинства в Национальном собрании: Кристоф Кастанер (LRM), Оливье Бешт (Agir) и Патрик Миньола (MoDem).

Как отмечает портал Franceinfo, этот факт стал «раздражающим» для окружения Эмманюэля Макрона и самого главы государства за полгода до президентских выборов, хоть Филипп и заявил о поддержке Макрона.

Бывший премьер и бывший член правых «Республиканцев» Филипп заявил, что хочет «выстроить новое политическое предложение» и расширить электоральную базу Эмманюэля Макрона. Среди целей партии «Горизонты» фигурирует борьба с «врагами светского государства», как с «наивностью», так и с «популизмом» относительно иммиграции, за порядок в государственных финансах и «на улице». Там же значатся «экологическая амбиция», «социальная справедливость» и децентрализация страны наряду с некоторыми классическими для правых консерваторов тезисами, например, о повышении пенсионного возраста.

Партия «Горизонты» может углубить перестройку французского политического пейзажа. Опасения в связи с появлением новой партии правоцентристского толка выражают французские правые, которых, в силу внутреннего раскола, выборы 2022 года могут поставить на грань политического выживания, отмечает Le Monde.

На левом фланге президентского большинства тоже наблюдается движение. В начале 2020 года министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь при министерстве госбюджета Оливье Дюссоп основали левоцентристскую партию «Территории прогресса» (Territoires de progrès). На этих выходных у нее запланирован конгресс в Бордо.

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