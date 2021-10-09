Робер Бадентер — человек, который изменил Францию

Сын еврейских иммигрантов из Российской империи, блестящий адвокат, ярый противник гильотины, министр юстиции Франции Робер Бадентер в 1981 году подготовил и внес в парламент законопроект об отмене смертной казни. Этот закон разделил историю страны на до и после. К сорокалетию со дня отмены во Франции высшей меры наказания RFI рассказывает историю Бадентера, который в свои 93 года продолжает борьбу.

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«Никогда, никогда никакой связи не было установлено между наличием или отсутствием смертной казни в уголовном законодательстве и уровнем преступности. Те же, кто верят в устрашающую ценность смертной казни, плохо знают человеческую природу», — эти слова Робера Бадентера, произнесенные им с трибуны Национального собрания 17 сентября 1981 года, вошли в историю Франции.

17 и 18 сентября 1981 года в нижней палате французского парламента проходили дебаты об отмене смертной казни. Отказ от высшей меры наказания был одним из предвыборных обещаний президента-социалиста Франсуа Миттерана. В качестве министра юстиции он выбрал парижского адвоката Робера Бадентера, одного из самых непримиримых борцов со смертной казнью во Франции 1970-х.

Робер Бадентер с матерью Терезой в Париже, 30 мая 1985 года. AFP - MICHEL CLEMENT

«Пока я жив, я буду бороться со смертной казнью»

За девять лет до этого, в ноябре 1972 года, в парижской тюрьме Санте был казнен Роже Бонтан (Roger Bontemps), приговоренный к гильотине за соучастие в двух убийствах. На казни, во дворе тюрьмы, присутствовал адвокат Бонтана Робер Бадентер. Ему не удалось спасти подзащитного от смерти. Этот день стал поворотным в судьбе будущего министра юстиции. «Интеллектуальное убеждение сменилось активистской страстью», — писал он впоследствии.

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Бывший десантник, ставший рецидивистом, Бонтан вместе со своим сокамерником Клодом Бюффе организовали побег из тюрьмы Клерво. Они взяли в заложники медсестру и надзирателя. Их тела с перерезанным горлом были найдены полицейскими, проводившими спецоперацию по нейтрализации беглых заключенных. Суд присяжных признал Бюффе виновным в убийстве заложников, а Бонтана соучастником преступления. Однако присяжные не нашли смягчающих обстоятельств, и оба мужчины были приговорены к гильотине. «Присяжные сказали: "он не убивал", но они приговорили его к смерти, и он был казнен. С этого момента, я решил, что до тех пор, пока я жив, я буду бороться против смертной казни», — говорил Бадентер.

Идис

Робер Бадентер родился в Париже 30 марта 1928 года. Его родители были выходцами из Российской империи, бежавшими во Францию от погромов и Революции. Отец Бадентера, Симон (Самюэль) Бадентер, получивший во Франции диплом инженера, в 1943 году был арестован в ходе облавы Гестапо в Лионе и отправлен сначала в транзитный лагерь Дранси, а оттуда в польский Собибор, где погиб в газовой камере. За год до этого в Париже была арестована Гестапо его бабушка, Шиндлер Бадентер. Она умерла в поезде, следовавшем в Освенцим.

Смерть отца стала для Робера Бадентера «неизлечимой раной». В книгах и интервью он почти никогда не рассказывал личных историй о родителях и детстве, но всегда упоминал о любви отца к Франции и французскому языку: «Мой отец уехал из России после Революции. Он выбрал Францию из любви к этой стране. Дома нам запрещено было говорить на других языках, кроме французского».

Фрагмент обложки книги Р. Бадентера с портретом его бабушки, Идис © Fayard

Три года назад Бадентер написал книгу «Идис» о бабушке по материнской линии — «свидетельство любви внука». В ней он рассказывает историю Идис, родившейся в 1863 году в еврейском местечке близ Кишинева и умершей от рака в оккупированном Париже в 1942 году. «Когда я думаю о детстве, я всегда неизбежно думаю о бабушке», — говорил он в интервью France Culture.

Написать об Идис значило для меня вернуть исчезнувший мир. Культурную Атлантиду. Чудовищная операция Гитлера и нацистов, «окончательное решение еврейского вопроса» возвращает нас к ненавистническому бреду, жертвами которого стали полные жизни и творчества источники иудаизма в Восточной Европе. Иногда, в Мемориале Холокоста, когда я стою перед бесконечным списком жертв, я испытываю головокружение от содеянных преступлений, в том числе против детей. И перед лицом тайны убийства невинных я думаю о Боге, который в эти дни отвернул свой взгляд от земли. Мне кажется, что я уношу с собой умерший мир разрушенных синагог и развороченных могил. И мой долг свидетельствовать об этом мире, чтобы он окончательно не исчез. Робер Бадентер в интервью L’Express».

«Смотреть на людей, а не на звания»

В 22 года, после учебы в Парижском университете, где он изучал литературу и право, а также после года дополнительного образования в Колумбийском университете в Нью-Йорке, Робер Бадентер принес присягу в парижской коллегии адвокатов.

Учителем и наставником Бадентера стал знаменитый адвокат 1950-х годов Анри Торрес (Henry Torrès), в кабинете которого он работал. Торрес научил его «смотреть на людей, а не на звания». В 1952 году будущий министр защитил докторскую диссертацию на факультете права Парижского университета. В 1960-е начал преподавать.

Параллельно с университетской карьерой в 1965 году Робер Бадентер вместе с коллегой Жан-Дени Бреденом (Jean-Denis Bredin) открыл собственный кабинет «Бадентер, Бреден и партнеры», в котором работал вплоть до начала министерской деятельности в 1981 году.

Робер Бадентер в своей парижской квартире возле Люксембургского сада. В кабинете за письменным столом, сделанным скульптором Альберто Джакометти. 27 февраля 2006 года. AFP - CATHERINE GUGELMANN

В 1970-е годы Робер Бадентер защищал многих приговоренных к смертной казни и спас от гильотины шестерых человек. «Они будут моими свидетелями, когда я предстану перед Богом», — говорил Бадентер в интервью Le Monde в 2016 году.

На посту министра Бадентер также провел реформу декриминализации гомосексуальности в 1982 году, улучшил условия содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях.

Страстный поклонник Виктора Гюго — главного французского борца со смертной казнью в XIX веке — Бадентер хранит несколько писем, написанных автором «Отверженных». «Я думаю, что Виктор Гюго спас больше жизней, чем все адвокаты, защищавшие приговоренных к смертной казни», — говорил Робер Бадентер в недавнем интервью телеканалу France 5.

Cегодня, в 93 года, Бадентер остается непримиримым борцом против высшей меры наказания в тех странах мира, где еще действует смертная казнь. 15 сентября, 40 лет спустя после своей знаменитой речи в Национальном собрании, он снова выступил в нижней палате парламента перед депутатами, чиновниками и представителями гражданского общества со словами: «Борьба продолжается».

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