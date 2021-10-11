Президент Алжира впервые прокомментировал кризис в отношениях с Францией

Возможное возвращение посла Алжира во Францию, который был отозван в начале месяца после критических замечаний Эмманюэля Макрона, «обусловлено полным уважением к алжирскому государству» со стороны Парижа, заявил президент Абдельмаджид Теббун в это воскресенье. Глава государства также обвинил министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена во «лжи» по поводу количества нелегальных алжирских иммигрантов, которые должны быть возвращены на родину.

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Возвращение посла Алжира во Францию «обусловлено уважением к Алжиру, полным уважением к алжирскому государству. Мы забываем, что когда-то это была французская колония (...) Историю нельзя фальсифицировать», – заявил президент Абдельмаджид Теббун алжирским СМИ в воскресенье, 10 октября. Это первое публичное заявление главы Алжира после кризиса, возникшего в отношениях между двумя странами. Он также подчеркнул, что по поводу истории Алжира и французской колонизации «мы не можем действовать так, как будто ничего не произошло». «Для остальных это их внутренние дела», – добавил Теббун, намекая на то, что высказывания Эмманюэля Макрона, переданные газетой Le Monde, возможно, обращены к потенциальному электорату в преддверии президентских выборов.

Напомним, 2 октября газета Le Monde опубликовала статью, в которой процитировала слова президента Франции о том, что после обретения независимости Алжир был построен на «ненависти к Франции», поддерживаемой нынешней государственной «военно-политической системой». Эта публикация вызвала негодование в Алжире, посол страны был отозван из Парижа для консультаций. Кроме этого, Алжир де-факто запретил французским военным самолетам, участвующим в антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле, пролетать над своей территорией. После этого, на прошлой неделе президент Макрон заявил, что хочет «умиротворения» в отношениях между Францией и Алжиром, призвав «идти вместе» и «признать право на различные трактовки» истории.

«Мусса Дарманен выстроил большую ложь»

Президент Теббун также обвинил министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в «большой лжи» по поводу количества нелегальных алжирских иммигрантов, которые должны быть высланы из Франции. «Никогда не было речи о 7 тысячах (алжирцев, подлежащих высылке – RFI). Франция говорила с нами о более 94 (гражданах). Семи тысяч никогда не было», – заявил Абдельмаджид Теббун в интервью нескольким алжирским СМИ.

Он также подчеркнул, что Франция не должна относиться к Алжиру, как к Тунису и Марокко, в своем решении резко сократить количество виз, выдаваемых гражданам этих стран. «Уменьшение количества виз – это вопрос суверенитета государств, включая Алжир, при условии соблюдения Эвианских соглашений и соглашения 1968 года, которые предписывают определенные меры», – сказал он. В соответствии с этими соглашениями алжирцы пользуются особым визовым режимом, который облегчает им въезд во Францию и более быстрый доступ к получению вида на жительство сроком на 10 лет. «Не смешивайте нас с другими странами (...). Алжир – особая страна» для Франции. Есть договоренности, которые нас связывают», – произнес Теббун.

Далее президент Алжира подробно изложил запросы о высылке, представленные Парижем: «Всего в списке, который дошел до нас в 2020 году, и в трех списках в 2021 года было 94 человека. Из них 21 запрос был принят, а 16 – отклонено». «Они не вернутся в Алжир, потому что связаны с терроризмом. Они приехали из Сирии (...) И есть лица с двойным гражданством, у которых здесь нет семьи», – пояснил он.

«Мусса Дарманен выстроил большую ложь», – сказал президент Теббун в адрес министра внутренних дел Франции, второе имя которого Мусса (в честь его деда, алжирского стрелка времен Второй мировой войны). «Такие вещи не могут быть решены через прессу, – продолжил президент Алжира, добавив, – Я бы не выступал перед СМИ с популистскими заявлениями ради предвыборной кампании».

28 сентября Франция объявила о сокращении вдвое числа выдаваемых въездных виз для граждан Алжира и Марокко и на треть для Туниса, назвав в качестве причины «отказ» этих стран в выдаче консульских пропусков, необходимых для возвращения иммигрантов, выезжающих из Франции.

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