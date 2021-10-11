В Дюнкерке вооруженные люди захватили заменяющий экипаж «судна с тонной кокаина»

История с перехватом в порту французского Дюнкерка судна с тонной кокаина получила новый поворот. Газета La Voix du Nord сообщает, что в ночь на понедельник, 11 октября, группа вооруженных людей захватила судно и несколько часов незаконно удерживала заменяющий экипаж. По информации издания, среди захватчиков «могли быть россияне». Вероятной их целью было «наложить руку» на партию кокаина, однако наркотик сгрузили с задержанного французской таможней судна еще 2 октября.

Реклама Читать далее

В ночь на 11 октября в порту Дюнкерка группа вооруженных людей захватила около двадцати моряков — заменяющий экипаж перехваченного судна Trudy, в трюме которого 1 октября обнаружили более тонны кокаина. Сообщается, что само судно задержано и «опечатано».

По данным полицейского источника France-Presse, примерно в час ночи около десяти вооруженных людей ворвались на борт. Источник указывает, что вероятной целью захватчиков было «взять наркотики и деньги». Однако преступники скрылись в пять утра с пустыми руками. Кокаин с Trudy сгрузили еще 2 октября.

Когда вызванные экипажем жандармы, отвечающие за безопасность в порту, поднялись на борт, преступников там уже не было. Пока не известно, как захватчикам удалось проникнуть на охраняемую территорию порта. По некоторым данным, они были одеты в «профессиональную экипировку», похожую на одежду работников порта, по другим данным, они были в полицейской форме. В прокуратуре говорят, что группа захватчиков была «хорошо организованной». На данный момент о задержаниях не сообщалось.

По предварительной информации, некоторых членов заменяющего экипажа захватчики связали. Нападавшие вели себя агрессивно, угрожали морякам, некоторые были вооружены «деревянными палками», сообщил судебный источник. Он отметил, что «априори члены экипажа не получили тяжелых физических ранений».

По словам того же источника, захватчики говорили «скорее на английском». Они обыскали судно вместе с капитаном, но, судя по всему, ничего не взяли. По информации La Voix du Nord, среди захватчиков «могли быть россияне».

Французская пресса называет этот инцидент достойным мафиозного триллера о сведении счетов между группировками. Как пишет La Voix du Nord, вооруженные захватчики могли не знать, что на борту Trudy сменился экипаж.

По факту случившегося заведено дело о незаконном удержании людей, его расследует уголовная полиция.

Что касается членов первого экипажа, в составе которого, как сообщалось, были в том числе россияне, им всем предъявили обвинения. 15 из 19 его членов были арестованы. Посольство России сообщило, что обратилось к властям Франции за официальной информацией по этому делу. Сообщалось, что кроме россиян на борту были граждане других стран: Филиппин, Египта и Эфиопии. AFP сообщало, что там были также граждане Украины, капитан — гражданин Румынии.

Грузовое судно Trudy под флагом Либерии шло из Бразилии в бельгийский Антверпен. Его перехватила французская таможня, перенаправив в порт Дюнкерка. В трюмах обнаружили более 1,1 тонны кокаина. Власти отмечают, что это крупнейшая партия кокаина, перехваченная во французских территориальных водах с 2018 года. Ее стоимость оценивают в 60 млн евро.

Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью (Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться