От колониального прошлого к светлому будущему: саммит Африка-Франция прошел в новом формате

8 октября во французском Монпелье состоялся саммит Африка-Франция. Впервые в истории мероприятие проходило в новом формате: в Елисейском дворце приняли решение не приглашать на встречу глав государств. В саммите участвовали около трех тысяч человек, в том числе 700 представителей гражданского общества из африканских стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании специального фонда размером в 30 миллионов евро для поддержки демократии на континенте.

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Саммит Африка-Франция проходил в контексте открытого конфликта Парижа с Мали и Алжиром и на фоне стремительной российской экспансии на континенте. Впервые с 1973 года (раньше саммит назывался Франция-Африка, однако впоследствии слова поменяли местами) в Елисейском дворце решили не приглашать африканских глав государств. Вместо президентов и премьер-министров Эмманюэль Макрон встречался с молодыми предпринимателями, блогерами, спортсменами и представителями мира искусства.

Подготовку саммита поручили влиятельному камерунскому интеллектуалу Ахиллу Мбембе, теоретику пост-колониализма, выступающему с резкой критикой «Франсафрики» — системы коррупционных связей между политическими элитами Франции и африканскими государствами. Сам Мбембе, которого нельзя заподозрить в излишней симпатии к французским властям, подвергся критике со стороны своих африканских коллег за то, что согласился взять на себя эту роль.

Перед саммитом Ахилл Мбембе передал президенту Эмманюэлю Макрону 140-страничный доклад под названием «Новые отношения Африки и Франции: вместе преодолевать вызовы завтрашнего дня», посвященный тому, как африканская молодежь видит Францию. При подготовке документа Мбембе в течение нескольких месяцев общался с разными людьми в 12 странах Африки, а также с представителями африканской диаспоры во Франции.

Эмманюэль Макрон с участниками саммита Африка-Франция в Монпелье, 8 октября 2021 года. AFP - LUDOVIC MARIN

«Этот саммит предназначен для тех, кого обычно не приглашают на такого рода международные мероприятия», — цитирует Le Monde источник в Елисейском дворце. По словам собеседника издания, задача саммита — «дать слово африканской молодежи» и «избавиться от устаревших форматов». То есть, расшифровывает Le Monde, избавиться от вечной тени «Франсафрики», «непрозрачных практик и сфер влияния», которые неизменно преследуют французские власти в любых официальных начинаниях, связанных с африканским континентом.

В ходе своего выступления перед участниками саммита Эмманюэль Макрон подчеркнул, что «около семи миллионов французов на очень личном, семейном уровне связаны с Африкой». Он также отметил, что у Франции есть «долг» перед «континентом, который завораживает весь мир, но некоторых все еще пугает».

Опираясь на предложения Ахилла Мбембе, французский лидер объявил о создании «фонда инноваций для демократии в Африке» — с независимым руководством. Франция вложит в эту структуру 30 миллионов евро в течение трех лет. Макрон также заявил, что Париж рассмотрит идею Мбембе о создании «Дома африканского мира и диаспор» в течение ближайших шести месяцев.

Еще одна инициатива, о которой упомянул французский президент, — создание предварительного фонда в размере десяти миллионов евро для помощи африканским стартапам и диджитал-компаниям в рамках проекта Digital Africa. Кроме того, Франция создаст специальный фонд помощи африканским музеям для приобретения международных произведений искусства. Президент Франции повторил обещание, данное в 2017 году: вернуть Бенину 26 произведений искусства, вывезенных из королевских дворцов Абомея в конце XIX века.

Изменить имидж Франции и завоевать доверие диаспоры перед выборами

Французские эксперты отмечают, что с помощью этого саммита Макрон пытается, с одной стороны, изменить имидж Франции на континенте, а с другой стороны, завоевать доверие африканской диаспоры во Франции накануне предстоящих президентских выборах — тех самых «семи миллионов французов», о которых он говорил в своей речи в Монпелье. Действующий президент пока не объявил о своей кандидатуре официально, однако данные им обещания нацелены на будущее, в котором он видит себя главой государства.

Африка остается стратегическим направлением в международной политике Эмманюэля Макрона. В течение четырех лет президентства он неоднократно ездил на саммиты, посвященные проблемам и будущему континента, — континента, где влияние Парижа с каждым годом ослабевает. В 2020 году Франция потеряла еще один пункт в списке лидеров мнений для стран франкофонной Африки, опустившись с шестого на седьмое место. Ее опередили Германия, США, Канада, Китай, Великобритания и Япония.

Публичные заявления Макрона о колониальном прошлом как «серьезной ошибке» Франции пока не имеют должного эффекта, и антифранцузские настроения в странах франкофонной Африки по-прежнему сильны.

«Макрон попал в ловушку в Африке, — говорит в интервью Libération французский журналист Антуан Глазер, автор книги «Африканская ловушка Макрона». — У Франции больше нет тех средств, что были раньше. Это можно было наблюдать по двойному перевороту в Мали, который произошел несмотря на присутствие французских военных в этой стране. Кроме того, Франция очень изолирована: даже ее европейские партнеры, которые становятся ее новыми конкурентами на континенте наравне с Китаем, с трудом поддерживают Париж в его африканской политике. Что касается экономики, то французский бизнес встал на паузу. Германия опередила Францию, став первым экспортером в Африку».

Еще одна страна, которая намерена играть все большую роль на африканском континенте — это Россия. Первый саммит Россия—Африка, который прошел в Сочи два года назад с участием лидеров африканских стран и Владимира Путина, ознаменовал возвращение России на континент. Второй саммит Россия—Африка состоится в 2022 году.

Россия занимает первое место в мире по поставкам вооружений в Африку. В разных странах континента действуют российские наемники. В конце сентября Русская служба «Би-би-си», ссылаясь на результаты собственного расследования, сообщила, что наемники «ЧВК Вагнера» уже действуют на территории Мали, а их набором и подготовкой перед отправкой в африканскую страну занимаются на полигоне в Краснодарском крае. Кроме того, Москва также постепенно расширяет свое медийное присутствие в Африке.

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