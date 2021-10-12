Во Франции с 2022 года многие фрукты и овощи нельзя будет продавать в пластике

Во Франции с 2022 года многие фрукты и овощи нельзя будет продавать в пластиковых упаковках

С 1 января 2022 года во Франции будет запрещено продавать многие фрукты и овощи в пластиковой упаковке. Для некоторых товаров сделали отсрочку до 2026 года. К этому сроку все фрукты и овощи, как указывают в правительстве, будут на полках и прилавках без пластика. Соответствующий декрет был опубликован во вторник, 12 октября, в Journal officiel, официальном вестнике правительства Франции.

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Как накануне отметили в министерстве экологического перехода, сейчас 37% фруктов и овощей во Франции продают в пластике. Власти хотят значительно снизить эту долю.

С 1 января 2022 года около тридцати видов фруктов и овощей будет запрещено продавать в целлофановых обертках или пластиковых емкостях, сообщается в декрете. Речь идет, например, о кабачках, сладком перце, огурцах, цветной капусте, картофеле, луке и моркови, круглых томатах, редисе, яблоках, грушах, бананах, лимонах, киви, манго, ананасах и др.

Некоторым фруктам и овощам дали отсрочку — максимум до 2026 года. Речь идет о товаре «с высоким риском испортиться при продаже без упаковки». Например, до 30 июня 2023 года отсрочку дали для брюссельской капусты, зеленой фасоли, винограда, персиков и абрикосов. Самый большой срок для поиска «альтернативных решений» выделили для «спелых фруктов», а также малины, клубники и других ягод.

Отсрочки дали также для картофеля, лука и моркови, собранных весной, до полной зрелости. Под действие закона не попадают фрукты и овощи, продающиеся пакетами в полтора килограмма и больше, отмечают в министерстве экологического перехода.

Ведомство подчеркивает, что «не позднее 2026 года» все фрукты и овощи во Франции будут продаваться без пластиковой упаковки. Ожидается, что эта мера позволит избежать более миллиарда ненужных упаковок в год.

За неисполнение закона предусмотрены крупные штрафы: до 15 тысяч евро и ежедневные штрафные выплаты в полторы тысячи евро, передает JDD. В правительстве отмечают, что фрукты и овощи можно будет продавать в пластике еще несколько месяцев после указанных сроков, чтобы сбыть запасы упаковок.

Эту меру раскритиковали в межпрофессиональном объединении работников сфер, связанных с фруктами и овощами Interfel. Там заявляют, что на свежие фрукты и овощи приходится менее 1,5% пластиковой упаковки среди всех продуктов питания, и задаются вопросом, почему овощи и фрукты стали «приоритетом» в борьбе за избавление от одноразового пластика. В Interfel также отметили, что «в контексте пандемии COVID-19 нехватка доступного сырья и стоимость альтернативных решений» делают сложным внедрение этой меры уже в 2022 году.

Эта инициатива вписывается в общеевропейскую тенденцию по снижению использования одноразового пластика. В 2016 году во Франции уже запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты на кассах, в 2017 году — в отделах супермаркетов. Запрещена также продажа одноразовой пластиковой посуды и других предметов.

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