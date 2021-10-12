€30 миллиардов на инновации: Макрон представил детали плана инвестиций «Франция – 2030»

Ускорить экономический рост во Франции за счет инноваций, провести реиндустриализацию страны, чтобы выиграть в «битве за независимость», развивая технологии будущего и обеспечив декарбонизацию экономики. Таковы задачи масштабного пятилетнего плана инвестиций в размере 30 миллиардов евро, детали которого 12 октября объявил французский президент Эмманюэль Макрон. В плане с названием «Франция – 2030» заложены инвестиции в водородную энергетику, атомные реакторы будущего, экологически чистый транспорт, робототехнику, фармацевтическую отрасль и в модернизацию сельского хозяйства.

Реклама Читать далее

Во вторник, 12 октября, президент Эмманюэль Макрон выступил с часовой программной речью в Елисейском дворце, где собрались руководители 200 предприятий, ученые и студенты, а также депутаты и члены правительства. Чтобы вновь сделать Францию великой «инновационной державой», бюджет готов на инвестиции порядка 30 млрд евро в течение пяти лет. За полгода до президентских выборов Макрон изложил детали уже объявленного ранее амбициозного инвестиционного плана с названием «Франция – 2030».

Президент отметил, что пандемия ковида и санитарный кризис «заставили нас почувствовать нашу уязвимость (…) нашу зависимость от заграницы» в производственном и технологическом плане. В качестве примеров он напомнил о нехватке масок в начале эпидемии и неспособности Франции разработать в кратчайшие сроки собственную вакцину против коронавируса. Макрон указал и на системную проблему Франции, которая многие важные стратегические решения принимала часто «на 15 – 20 лет позже своих европейских соседей», проигрывая в конкурентной борьбе.

►Франция-2030: президент Макрон представит план инвестиций для обновления страны

Инвестиционная «стратегия на период до 2030 года», по словам президента, должна стать ответом на «дефицит французского экономического роста». Стране необходимы «масштабные инвестиции в стратегию инновации и индустриализации». «Если мы не проведем реиндустриализацию страны, мы не сможем снова стать державой инноваций и исследований», — указал глава государства. «Мы должны увеличить возможности французской экономики расти за счет инноваций», а также «восстановить условия производственной независимости Франции и Европы», — подчеркнул Макрон.

На инновационный и технологический прорыв государство готово потратить 30 млрд евро в течение пяти лет. 3 – 4 миллиарда из этого плана «Франция – 2030» будут выделены уже в будущем году и заложены в бюджет-2022, который сейчас обсуждает парламент.

Новый план бюджетных инвестиций дополнит программу перезапуска французской экономики после пандемии объемом €100 млрд (этот план был представлен в сентябре 2020 года и финансируется отчасти из общей антикризисной программы Евросоюза).

Энергетика

На инновации в этой области государство готово потратить €8 млрд из тридцати. По словам Макрона, к концу десятилетия Франция должна быть в числе «лидеров зеленой водородной энергетики», построив «два мегапредприятия» по производству водорода путем электролиза воды.

€1 млрд обещан на разработку перспективных в ядерной энергетике компактных модульных реакторов SMR (small modular reactor) мощностью от 25 до 300 – 500 МВт (нынешние реакторы нового поколения EPR французской энергетической компании EDF имеют мощность 1600 Мвт). Преимущества SMR — относительная простота в изготовлении, возможность сборки на конвейере с последующей доставкой в место эксплуатации. AFP сообщает, что в стадии разработки во Франции находится проект такого малого реактора Nuward (появление его прототипа ожидается только с 2030 году). В этой сфере Франция отстает от России (ввела в строй 2 плавающих SMR-реактора), США и Канады (ожидается скорый запуск прототипов), отмечает агентство.

Транспорт

Эмманюэль Макрон сообщил о €4 млрд инвестиций в экологически чистый транспорт. Речь идет о поддержке автопрома, который до конца десятилетия должен выйти на ежегодное производство 2 миллионов автомобилей с электрическим или гибридным двигателем. Последние 30 лет президент назвал «безжалостными» для французского автопрома, сократившего объемы внутреннего производства: 1,75 млн машин было выпущено во Франции в 2019 году — против 2.3 млн десятью годами ранее и 3,3 млн в 2000 году (в прошлом году в условиях пандемии объем производства рухнул до 1,3 млн автомобилей). При этом рынок электромобилей и гибридных авто растет стремительно: в 2020 году на эти модели во Франции пришлось уже 22,4% продаж (в 2017 году только 4,3%).

Подтверждена также задача к 2030 году разработать пассажирский самолет с нулевым выбросом углерода (над этим проектом работает концерн Airbus).

Сельское хозяйство

€2 млрд инвестиций запланированы на модернизацию аграрного сектора Франции, первой сельскохозяйственной державы Евросоюза. По словам Макрона, аграриям предстоит «тройная революция» — цифровая, а также в сфере роботизации производства и генетических технологий. Инвестиции позволят «увеличить производительность», отказаться «от некоторых пестицидов», сократить выбросы СО2, развивать и поддерживать «био-решения» в аграрном секторе. Как отмечает AFP, во Франции насчитывается 215 инновационных стартапов в сельском хозяйстве и пищевой индустрии. По объему привлеченных ими инвестиций (€562 млн в 2020 году) Франция занимает первое место в ЕС и пятое место в мире.

Фармацевтика

€3 млрд заложено на инвестиции в разработку и производство биологических препаратов. От исследователей и фармацевтической отрасли власти ожидают к 2030 году создания «не менее 20 биопрепаратов против рака, новых болезней и хронических заболеваний, в том числе связанных с возрастом», — отметил Макрон.

Электроника

На фоне мирового кризиса на рынке электроники, производства микросхем и полупроводников власти Франции готовы инвестировать €6 млрд в национальное производство. Как отметил президент, цель плана — «удвоить производство электроники к 2030 году и разработать план перехода на микросхемы меньшего размера, чтобы оставаться одним из лидеров в этой области».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться