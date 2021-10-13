Братство Сопротивления: во Франции ушел из жизни последний кавалер ордена Освобождения Юбер Жермен

Во Франции скончался Юбер Жермен, ветеран Второй мировой войны и последний из доживших до наших дней кавалеров ордена Освобождения, учрежденного Шарлем де Голлем в качестве награды за особые заслуги участникам движения Сопротивления. Он ушел из жизни 12 октября в возрасте 101 года. Последние государственные почести соратнику генерала де Голля отдадут 11 ноября.

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«Последний Соратник Освобождения, Юбер Жермен, скончался сегодня, прожив и воплотив в своей жизни целый век свободы», — сообщил 12 октября президент Франции в специальном заявлении. Минувшим летом — 6 августа — Юбер Жермен отпраздновал свой 101 день рождения.

Ветеран Второй мировой войны, он был в числе первых французов, откликнувшихся на знаменитый призыв Шарля де Голля к Сопротивлению, который прозвучал 18 июня 1940 года. Юбер Жермен вступил в ряды Французских свободных сил в момент их создания и прошел всю войну, сражался на фронтах в Африке, участвовал в высадке союзников в Италии, а затем во французском Провансе, освобождал Францию.

Юбер Жермен был последним остававшимся в живых кавалером ордена Освобождения (L’ordre de la Libération). Эту награду генерал де Голль учредил в ноябре 1940 года, чтобы отметить особые заслуги участников движения Сопротивления в борьбе за свободу Франции. Кавалерами ордена стали 1038 человек и 18 воинских формирований. Награжденные получили почетное звание — Compagnons de la Libération (соратники / сподвижники Освобождения).

Юбер Жермен, ветеран Второй мировой войны и кавалер ордена Освобождения, 26 ноября 2020 года в Доме ивналидов на прощании с другим "Соратником Освобождения" Даниэлем Кордье. AP - Francois Mori

В день ухода из жизни Юбера Жермена президент Эмманюэль Макрон объявил, что последние государственные почести легендарному ветерану отдадут 11 ноября — в день, когда во Франции отмечается годовщина окончания Первой мировой войны, символический день воинской славы и памяти павших в войнах ушедшего века.

Траурные церемонии пройдут у Триумфальной арки на Елисейских полях и Вечного огня, а затем в «Мемориале сражающейся Франции» (Mémorial de la France combattante). В этой крепости Мон-Валерьен (Mont Valérien) под Парижем будет захоронен прах Юбера Жермена.

Юбер Жермен, ветеран Второй мировой войны и кавалер ордена Освобождения, 17 сентября 2020 года в Доме ивналидов на прощании с другим "Соратником Освобождения" Эдгаром Тюпе-Томе. AP - Ludovic Marin

«Еще ребенком я решил для себя, к чему буду всегда стремится в жизни — к самому трудному». С таким признанием Юбер Жермен выступил в книге воспоминаний «Надежда для Франции», которая вышла в 2020 году.

В июне 1940 года, когда маршал Петен принял решение о капитуляции Франции перед нацистской Германией (объявив 17 июня о прекращении боевых действий), будущему герою Сопротивления не было еще и 20 лет. Сын генерала французских колониальных войск, Юбер Жермен готовился к поступлению в военно-морское училище. Несколько лет назад в интервью AFP он вспоминал: прямо в разгар экзамена «я вдруг подумал: А что я вообще здесь делаю? Я встал и сказал экзаменатору, что ухожу на войну».

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Из Бордо юноша отправился в приморский Сен-Жан-де-Люз, откуда на корабле «Arrandora Star» в Великобританию эвакуировались солдаты польского контингента. С тремя товарищами 24 июня Юбер Жермен направился на борту этого судна в Лондон. Ранее, 18 июня, в эфире радио ВВС впервые прозвучал знаменитый призыв Шарля де Голля к французам: «Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно угаснуть — и оно не угаснет».

Впрочем, Юбер Жермен всегда отмечал, что самого этого призыва не слышал, а действовал просто по зову сердца: «Не повторяйте раз за разом эти глупости. Никто этот призыв не слышал! (...) Но мы все слышали эту устрашающую речь маршала Петена о том, что мы должны закончить войну и сложить оружие. Вот это было шоком».

О том, что де Голль призвал французов присоединиться к нему для продолжения борьбы с нацизмом, Юбер Жермен узнал уже в Лондоне. Позже он вспоминал о первой встрече с генералом:

«Он остановился на мгновение, взглянул на меня и сказал: “Вы мне будете нужны”. Когда в 18-19 лет вам такое говорят — посреди всеобщей катастрофы — это вас не может не взволновать глубоко».

Во Дворце инвалидов президент Макрон встретился с 99-летним Юбером Жерменом, одним из четырех ныне живущих кавалеров ордена Освобождения. 18 июня 2020. REUTERS - POOL

Принесший воинскую присягу перед поступлением в училище, Юбер Жермен обрел ту Францию, которую поклялся защищать. Свободную Францию во главе с генералом де Голлем. Молодого человека внушительного роста (метр девяносто!) определили в военно-морские силы.

Школу молодого бойца он прошел на крейсере, а уже весной 1941 года был направлен в Палестину воевать в составе Первой дивизии Французских свободных сил. С февраля 1942 Жермен воевал в составе 2-го батальона 13-й бригады Иностранного легиона. Сражался на территории нынешних Сирии и Ливии. Отличился в битве при Бир-Хакейме, где войска Свободной Франции сражались с немецко-итальянскими силами под командованием генерал-лейтенанта Роммеля. «Бир-Хакейм стал блестящей победой Свободной Франции. И Юбер Жермен был одним из героев этой победы», — напомнил в своем заявлении французский президент.

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Юбер Жермен воевал в Египте (в том числе в сражении при Эль-Аламейне), в Тунисе, а в 1944 году участвовал в высадке союзных войск в Италии. Под Понтекорво получил ранение, а в военном госпитале в Неаполе в конце июня получил из рук де Голля высокую воинскую награду — Крест Освобождения.

Уже в августе он участвовал в высадке союзников во французском Провансе. Юбер Жермен вспоминал, что, едва ступив на родную землю, «зарыдал как ребенок», повторяя: «Я вернулся в мою страну». Он участвовал в освобождении Тулона и Лиона, воевал в Вогезах и Эльзасе, закончив войну в южных Альпах. После победы служил адъютантом генерала Кёнига, командующего оккупационными французскими силами в Германии. Демобилизовался в 1946 году.

Юбер Жермен, ветеран Второй мировой войны и кавалер ордена Освобождения, 26 ноября 2020 года. AP - Michel Euler

После войны Юбер Жермен пошел в политику, был избран мэром коммуны Сен-Шерон парижского региона и занимал этот пост 10 лет В 1962 году стал депутатом парламента от одного из округов Парижа. В Национальном собрании был заместителем председателя фракции правой партии UDR (Союз демократов в поддержку V Республики), партии сторонников де Голля. В начале 1970-х — уже при президенте Жорже Помпиду — занимал посты министра почты и связи, министра по связям с парламентом. После 1974 года руководил госпредприятием в сфере телекоммуникаций Société française de télédistribution.

«Жорж Помпиду сравнивал его со “скалой”, потому что удары истории никогда не могли поколебать или даже подорвать его душевную силу», — отмечается в заявлении президента Франции, объявившего о государственной церемонии прощания с Юбером Жерменом 11 ноября.

Прах ветерана будет захоронен в «Мемориале сражающейся Франции», в крепости Мон-Валерьен под Парижем. Этот мемориал был открыт 18 июня 1960 года Шарлем де Голлем на месте, где нацисты в годы войны расстреляли более тысячи участников Сопротивления. Здесь покоится прах 16 героев, воевавших в составе Свободных французских сил или сражавшихся с оккупантами в подполье.

В этом году здесь, на Мон-Валерьен, 18 июня Юбер Жермен принимал участие в очередной памятной церемонии по случаю годовщины призыва де Голля к Сопротивлению.

Юбер Жермен, ветеран Второй мировой войны и кавалер ордена Освобождения, на памятной церемонии по случаю годовщины призыва де Голля к Сопротивлению 18 июня 2021 года. AP - Michel Euler

Осенью прошлого года он присутствовал на церемониях прощания в Париже с последними дожившими до наших дней кавалерами ордена Освобождения.

9 сентября 2020 года в Париже в возрасте 100 лет скончался Эдгар Тюпе-Томе, ветеран войны, участник диверсионных операций против нацистов на территории Франции и лейтенант парашютно-десантных войск. Последние государственные почести отдали ему в Париже 17 сентября.

20 ноября 2020 года в возрасте 100 лет ушел из жизни «соратник Освобождения» Даниэль Кордье. Он был личным секретарем знаменитого героя Сопротивления Жана Мулена, погибшего после пыток в Гестапо по пути в концентрационный лагерь. 26 ноября церемония прощания с кавалером ордена Освобождения прошла в парижском Доме инвалидов.

Из 1038 награжденных орденом Освобождения треть пала на поле битвы, подавляющее большинство кавалеров получили ранения во время войны. Прах пятерых «соратников Освобождения» покоится в Пантеоне, усыпальнице великих людей Франции. Здесь увековечена память Феликса Эбуэ, Андре Мальро, Рене Касена, Жана Мулена и Пьера Бросолета.

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