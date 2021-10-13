Во Франции не исключают продления режима санитарных пропусков до 31 июля 2022

В среду, 13 октября, совет министров Франции начнет рассматривать проект продления действия санитарных пропусков до 31 июля 2022 года. При этом министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что вирус не побежден, но на данный момент нет оснований предсказывать новую волну пандемии. Решение может быть принято к 28 февраля 2022 года.

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Предыдущая версия законопроекта предусматривала, что предъявление санитарного пропуска с QR-кодом — сертификата вакцинации от COVID-19, негативного результата теста или подтверждения недавно перенесенной болезни — для доступа в ряд заведений во Франции перестанет быть обязательным после 15 ноября. Именно до этой даты парламентарии по итогам июльских заседаний согласились продлить действие режима постепенного выхода из чрезвычайного санитарного положения в стране.

Согласно новой версии проекта, ограничения могут сохраниться вплоть до 31 июля 2022 года. На протяжении этого времени власти на локальном уровне смогут при необходимости ограничивать перемещения граждан и закрывать некоторые заведения в случае ухудшения санитарной обстановки. Кроме того, предлагается ввести санкции за мошенничество с санитарными пропусками и наказывать за него штрафом в размере 75 тысяч евро и тюремным сроком до пяти лет.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран 13 октября в эфире Franceinfo заявил, что кампания вакцинации остается абсолютным приоритетом, несмотря на то, что в последнее время в стране наблюдается спад эпидемии. По словам Верана, с 1 сентября было сделано 1,6 млн инъекций, что «очень мало». Министр призвал привиться граждан, которые еще этого не сделали, а уже вакцинировавшихся — сделать дополнительную инъекцию, если такая возможность для них существует. Речь идет в первую очередь о лицах из наиболее уязвимой группы.

AFP сообщает, что во Франции как минимум первую дозу вакцины получили 50,8 млн человек. 12% населения остаются невакцинированными, многие из них — люди старшего возраста или люди с заболеваниями, способными ухудшить протекание COVID-19. В министерстве здравоохранения отмечают, что около 2,2 млн граждан старшего возраста до сих пор не привились. Также, по словам Верана, до сих пор не сделали прививки около 15 тысяч сотрудников медицинских учреждений.

Комментируя новый законопроект, Оливье Веран призвал всех к осторожности и соблюдению санитарных ограничений, но отметил, что на данный момент нет оснований предсказывать новую волну пандемии. «Около 4000 заразившихся в день — с этим мы справляемся», — заявил министр. По его словам, продление действие санитарного пропуска позволит властям лучше реагировать в случае ухудшения ситуации.

Начиная с 15 октября во Франции станут платными тесты на выявление COVID-19, что может подстегнуть ряд еще не привившихся граждан поспешить в центры вакцинации.

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