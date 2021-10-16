Во Франции почтили память убитого год назад школьного учителя Самюэля Пати

Граффити в память о Самюэле Пати в родном городке учителя, Эрани. 16 октября сотни жителей города пришли почтить память убитого год назад педагога.

В субботу, 16 октября, во Франции вспоминают Самюэля Пати, школьного учителя истории и географии из парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин, убитого год назад радикальным исламистом за демонстрацию карикатуры на пророка Мохаммеда.

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Мероприятия памяти Самюэля Пати проходят в субботу в разных городах Франции. Сотни жителей небольшого городка Эрани, в 30 км от Парижа, где жил Самюэль Пати, вышли в субботу на траурный митинг в память об убитом учителе. А на одной из центральных площадей соседнего городка Конфлан-Сент-Онорин, где преподавал Пати, открыли памятник в виде книги.

«Отдать дань уважения Сэмюэлю Пати — значит отдать дань уважения Республике», — заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс во время памятной церемонии в министерстве национального образования. «Он был убит в самых ужасных условиях во имя самого варварского мракобесия», — отметил глава правительства.

На стене министерства повесили мемориальную доску, на которой написано: «Дань уважения Самюэлю Пати (18 сентября 1973 — 16 октября 2020), учителю истории, географии и нравственного и гражданского просвещения, убитому исламистским террористом за преподавание и защиту ценностей Республики, в том числе свободы слова». В церемонии приняли участие бывший министр культуры Франции Джак Ланг, бывший премьер Лионель Жоспен и другие известные политики страны.

À Samuel Paty et à toutes celles et tous ceux qui font des enfants de la République des citoyens libres et éclairés. pic.twitter.com/u0Cj898cRW — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 16, 2021

Мэрия Парижа приняла единогласное решение переименовать сквер возле главного корпуса Сорбонны в честь Самюэля Пати. В пятницу, накануне годовщины, в школах Франции память погибшего учителя почтили минутой молчания. У здания школы, где преподавал погибший учитель, 15 октября прошла церемония памяти с участием представителей мусульманских ассоциаций, французских имамов и ректора Парижской мечети. Они возложили венок к школьному зданию, заявив, «мы все едины против ненависти и насилия».

La Grande Mosquée de Paris est à Conflans-Sainte-Honorine pour se recueillir à la mémoire de #SamuelPaty, un an après son assassinat. Le recteur @ChemsHafiz, nos imams et responsables d’associations de mosquées tous unis contre la haine et la violence. pic.twitter.com/wRxAKps1a5 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) October 15, 2021

Президент Эмманюэль Макрон примет в субботу вечером в Елисейском дворце семью Самюэля Пати.

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