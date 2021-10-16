Во Франции закрыто следствие по жалобе братьев Навальных на «Ив Роше»

Олег и Алексей Навальные на суде по "делу Ив-Роше" в 2014 году.

Во Франции следственный судья, в ведении которого находилось рассмотрение жалобы братьев Навальных против компании «Ив Роше», вынес постановление о прекращении расследования. Французские адвокаты братьев Навальных будут добиваться пересмотра этого решения.

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Решение о завершении расследования вынесла заместитель председателя суда г. Ван по следственным делам Кристель Ривайан (Chrystelle Rivailland) 11 октября 2021 г. Об этом пишет издание Challenges со ссылкой на адвокатов Навальных Вильяма Бурдона и Амели Лефевр. Эту информацию подтвердил изданию Le Telegramme прокурор города Ван.

В июне этого года апелляционный суд Ренна отклонил жалобу адвокатов Бурдона и Лефевр на отказ следственного судьи провести, по их запросу, дополнительные следственные действия по делу «Ив Роше».

«Мы сожалеем о робости следственных судей в этом деле. Особенно потому, что мы напоминаем, что Генеральная прокуратура апелляционного суда Ренна во время слушаний поддержала наш запрос о проведении дополнительного расследования», — прокомментировала агентству AFP адвокат Амели Лефевр. Защитники рассматривают возможность обжаловать это решение.

Адвокаты компании «Ив Роше», напротив, приветствовали решение апелляционного суда. По мнению адвоката Жана Тамале, «нормально проведенное следствие завершилось самым логичным решением».

Жалобу во французский суд братья подали в июне 2018 года. В феврале 2019-го следствие началось во французском Ване, в Бретани, где находится штаб-квартира «Ив Роше». «Нам очень важно, чтобы французское правосудие признало, что это дело сфабриковано, а „Ив Роше“, приняв в этом участие, сыграла на руку политике Путина», — объяснял тогда Алексей Навальный.

Братья Навальные обвиняли компанию в «заведомо ложном доносе», из-за которого против них в 2012 году возбудили уголовное дело. Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Позже «Ив Роше» отказалась выступать в качестве потерпевшей стороны и сообщила, что проведенный аудит не выявил ущерба от сотрудничества с фирмой Навальных. Несмотря на это, уголовное дело закрыто не было и в декабре 2014 года Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно, а его брата Олега — к такому же сроку, но реальному.

В январе 2021 года, сразу после возвращения из Германии, где Навальный проходил лечение после отравления, оппозиционер был арестован и по требованию ФСИН суд заменил ему условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. Французский производитель косметики тогда в очередной раз заявил о своей «аполитичности» и отказался комментировать дело.

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