Впервые за несколько месяцев во Франции заболеваемость COVID-19 начала расти.

Впервые с августа 2021 уровень заболеваемости во Франции (число положительных случаев на 100 000 жителей) начал расти. Однако он ниже порога, установленного правительством, при достижении которого необходимы дополнительные ограничительные меры.

Реклама Читать далее

По данным санитарного агентства Santé publique France, в течение последней недели во Франции растет заболеваемость COVID-19, впервые с середины августа. Агентство отмечает рост заболеваемости на 4,1% за семь дней: 46 положительных случаев на 100 000 жителей. Таким образом, порог «опасности», составляющий 50 случаев на 100 000 жителей, еще не превышен. Тем не менее, отмечает Santé publique France, около двадцати департаментов Франции превышают этот порог. Общее число ежедневных случаев заражения COVID-19 оставалось стабильным в течение последней недели и составляло около 5200 случаев в день.

Чуть более 40 тысяч человек (40 610) вышли в разных городах в субботу, 16 октября, на манифестации протеста против санитарных пропусков, сообщило МВД Франции. Всего в министерстве зарегистрировали 171 акцию. Акции протеста против санитарных пропусков проходят во Франции четырнадцатую субботу подряд. В прошлую субботу в акциях по всей стране участвовали около 45 тыс. демонстрантов – по данным МВД, а по данным группы Le Nombre Jaune – около 67 тыс. человек.

Ситуация в мире

В субботу, 16 октября, Россия преодолела «символический порог» смертности от COVID-19: по данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, за сутки умерло 1002 человека. Россия является страной, наиболее пострадавшей от коронавируса в Европе.

Согласно оценке, полученной агентством France-Presse из официальных источников в пятницу в середине дня, с конца декабря 2019 года пандемия унесла жизни не менее 4 878 719 человек во всем мире. Соединенные Штаты остаются самой пострадавшей от пандемии страной: там от COVID-19 скончалось 724 153 человека. На втором месте – Бразилия (603 152 смертей), затем – Индия (451 814 человек), Мексика (283 574) и Россия (221 313).

По оценкам ВОЗ, с учетом избыточной смертности, прямо или косвенно связанной с COVID-19, ущерб от пандемии может быть в два-три раза выше, чем предполагалось ранее.

Патенты на вакцины

Как говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в пятницу, 15 октября, до сих пор странам-участницам не удалось достичь консенсуса по вопросу о временной отмене патентов на выпуск вакцин от COVID-19.

Многие страны считают вопрос отмены патентов, выданных лабораториям-производителям вакцин, решающим для борьбы с пандемией. Другие считают, что отмена патентов представляет риск для существующей экономической модели фармацевтической промышленности.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться