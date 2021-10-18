История о «русском кроте» в Минобороны Франции получила продолжение в заявлениях экс-главы внешней разведки

Бывший руководитель Главного управления внешней безопасности DGSE (французская внешняя разведка), Бернар Бажоле подтвердил информацию о присутствии «крота», передававшего сведения России, в кабинете министра обороны Жан-Ива Ле Дриана в 2017 году (сейчас Ле Дриан занимает пост главы французской дипломатии). Об этом Бернар Бажоле заявил в документальном фильме, показанном на телеканале France 5 в воскресенье, 17 октября. Фильм под названием «Путин — хозяин игры» посвящен российскому президенту.

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Автор документального фильма Каролин Ру попросила Бернара Бажоле прокомментировать информацию о том, что в 2017 году в аппарат Министерства обороны Франции под руководством Жан-Ива Ле Дриана (сейчас он занимает пост министра иностранных дел) якобы внедрился «русский крот».

«Действительно, когда я был генеральным директором службы внешней безопасности, я сообщил об этом, — ответил Бажоле. — В предыдущие годы мы думали, что все это закончилось, что после холодной войны нам больше не нужно терять время на борьбу со шпионами, которых теперь не существует. Мы в это поверили. Приоритетом стала борьба с терроризмом. Однако мы видим, что шпионская активность совершенно не прекратилась».

Каролин Ру также задала Бернару Бажоле вопрос о количестве российских шпионов в Европе, уточнив, что некоторые французские разведчики полагают, что со времен холодной войны их число утроилось. «Мы можем сказать, что российских агентов на территории Франции сейчас не меньше, чем в эпоху СССР. И если сегодня мы говорим, что их количество утроилось, то это значит, что сегодня мы лучше умеем их распознавать», — ответил Бажоле.

Экс-глава внешней разведки уклонился от вопроса о специфике работы российских шпионов на территории Франции.

«Я не хочу, чтобы наши российские зрители знали то, что знаем мы, — улыбнулся он. — Это очень похоже на времена Советского Союза. Почти ничего не изменилось. [Они вкладывают] очень много средств. Их методы очень разнятся: это внедрение на всех уровнях, как с помощью человеческих, так и с помощью технических ресурсов. Они очень эффективны».

Несмотря на осторожность и размытость использованных формулировок, Бернару Бажоле пришлось пояснить свои слова. На следующий день после показа фильма, в понедельник, 18 октября, он направил письмо во французское информационное агентство AFP.

В нем бывший разведчик заявил, что «никогда не хотел ни говорить об отдельном случае, ни называть конкретное ведомство, а хотел лишь подчеркнуть интенсивность шпионской деятельности, которую ведут в отношении Франции иностранные державы, в том числе Россия, а также подчеркнуть важность контрразведки». «Мой ответ ни в коем случае не может быть использован как подтверждение обвинений, которые были озвучены госпожой Ру о присутствии иностранного агента в тогдашнем кабинете министра» обороны, — отметил Бернар Бажоле он в своем заявлении.

В свою очередь в кабинете Жан-Ива Ле Дриана также отреагировали на слова Бернара Бажоле.

«Мы удивлены заявлениям бывшего главы DGSE, который должен знать, что подобного рода дела являются засекреченными, — заявили представители министра. — Кабинет Ле Дриана никогда не оказывался в затруднительной ситуации». «Французская контрразведка работает блестяще и умеет срывать планы иностранных государств, которые пытаются приблизиться к местам власти», — отметили также в кабинете Жан-Ива Ле Дриана.

В апреле 2018 года в издании Mediapart вышло расследование под названием «Холодная война вернулась в отношения французских и российских спецслужб». В нем рассказывалось, что шпион ГРУ во Франции завербовал «крота» в кабинете Жан-Ива Ле Дриана в его бытность министром обороны.

«В нотах DGSE говорится в частности о встречах между высокопоставленным французским офицером и завербовавшим его российским агентом», — писал Mediapart. Завербовавший французского разведчика россиянин представился дипломатом. По данным издания, французский офицер передавал россиянину министерские отчеты. Вероятней всего, француз «объяснял» россиянину «новую политику Франции в Восточной Европе».

Французский журналист Николя Энен в своей книге «Русская Франция: расследование о сетях Путина», опубликованной в 2016 году, отмечал со ссылкой на секретный отчет французских спецслужб, что присутствие российских агентов во Франции соответствует «конфигурации эпохи холодной войны, но с большим количеством средств и людей». Один из опрошенных Эненом экспертов еще пять лет назад подчеркивал: «Мы проиграли, у нас с Россией разные методы».

По данным французской разведки, на которые ссылается в своей книге Николя Энен, «около половины российских дипломатов во Франции являются агентами спецслужб — это около сотни человек». «Если добавить к этой цифре так называемых «спящих агентов», на территории Франции должно насчитываться несколько сотен российских шпионов», — отмечали авторы расследования в Mediapart.

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