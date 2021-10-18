Отъезд посла: в Париже назвали решение Минска необоснованным и напомнили о непризнании Лукашенко

В Париже назвали необоснованным решение Минска об отзыве согласия на назначение французского посла и объявили о «соразмерных мерах в отношении белорусского дипломатического представительства во Франции». Об этом 18 октября сообщили в МИД Франции.

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Как подчеркивают в МИД Франции, отъезд посла Николя де Буйана де Лакоста был вызван «односторонним решением властей Беларуси», которые отозвали согласие на назначение, выданное послу 31 августа 2020 года. Это связано с тем, что французский посол не предоставил верительные грамоты Александру Лукашенко, сообщили в Париже.

«В соответствии с общей европейской позицией о непризнании легитимности (официально объявленных) результатов президентских выборов в августе 2020 года посол Франции действительно не предоставил свои верительные грамоты господину Лукашенко. Копия грамот была предоставлена белорусскому министру иностранных дел, согласно дипломатическим правилам», — объясняет французский МИД.

Решение белорусских властей во Франции назвали необоснованным. Оно «последовало за несколькими негативными решениями, которые ограничили возможности нашей миссии в Минске», — отметили в Париже, объявив о «соразмерных мерах в отношении белорусского дипломатического представительства во Франции». Об этих мерах белорусские власти были проинформированы, — отметило французское внешнеполитическое ведомство.

Сообщается, что с 18 октября Николя де Лакост будет исполнять обязанности спецпредставителя по Беларуси, посольство Франции в Минске продолжит свою работу.

Французское посольство в Минске 18 октября разместило на своем сайте «прощальное слово» Николя де Лакоста.

Тем временем в пресс-службе МИД Беларуси заявили, что «были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его (Николя де Лакоста) назначение» в связи с тем, что посол «не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь».

В Минске добавили, что посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко «был отозван в г. Минск на консультации».

«Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий», — заявили в МИД Беларуси.

Франция, как и весь Европейский союз, не признает результаты белорусских выборов 9 августа 2020 года и легитимность переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси. В связи с подавлением мирных продемократических демонстраций и репрессий в отношении оппозиции ЕС ввел в отношении белорусского режима несколько пакетов санкций.

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