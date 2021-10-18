Суд над соратниками Саркози: в Париже открылся процесс по делу об «опросах для Елисейского дворца»

Пятеро бывших соратников и сотрудников экс-президента Николя Саркози 18 октября предстали перед исправительным судом Парижа по делу о расходах администрации главы государства в период его правления (2007 -2012). Среди подсудимых — Клод Геан, экс-глава президентской администрации Саркози, а также два его советника. По версии обвинения, в первые два года правления Саркози администрация выплатила более пяти миллионов евро фирмам президентских советников за проведение опросов общественного мнения и другие услуги, обоснованность которых следствие поставило под сомнение.

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После «Дела о прослушках» и дела «Бигмалион» очередные бывшие соратники и приближенные экс-президента Франции Николя Саркози предстали перед судом. 18 октября в Париже начался процесс «о правомерности контрактов, заключенных Елисейским дворцом (администрацией президента Франции), о возможных фактах фаворитизма, хищении государственных средств, соучастии и сокрытии этих преступлений». Речь идет о контрактах на проведение соцопросов, PR-услуги и консалтинг, которые заключала администрация французского президента в тот период, когда пост главы государства занимал Николя Саркози (2007-2012).

Пятеро приближенных бывшего президента Николя Саркози, среди которых – бывший генеральный секретарь Елисейского дворца (глава администрации президента) Клод Геан и два бывших советника главы государства Патрик Бюиссон и Пьер Джакометти, а также три компании будут отвечать на вопросы судей. Планируется, что слушания будут проходить в течение месяца.

Сам Николя Саркози в этом деле в качестве обвиняемого не фигурирует, так как он защищен президентской неприкосновенностью. Причастность экс-президента и, возможно, даже вопрос о снятии с него неприкосновенности станут предметами судебного разбирательства.

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По информации издания Le Point, экс-глава государства присутствовать на слушаниях не будет, хотя он был вызван в качестве свидетеля.

«Медвежья само-услуга»

В ходе следствия было установлено, что на многие опросы общественного мнения, оплаченные по довольно дорогим расценкам Елисейским дворцом, не было объявлено ни одного тендера. Поэтому советников Николя Саркози обвиняют в фаворитизме по отношению к … самим себе. Обвинение считает, что Патрик Бюиссон и Пьер Джакометти подписывали дорогостоящие контракты от имени администрации президента, будучи прекрасно осведомлены о том, что нарушают закон.

Судебное расследование началось в 2012 году. Однако первый «тревожный сигнал» поступил еще в 2009 году (в бытность Саркози президентом), когда Счетная палата отметила огромные расходы «на коммуникацию» Елисейского дворца: 5,2 миллиона евро (без учета налогов), потраченные в течение двух лет на изучение общественного мнения и консультирование президента по темам, иногда мало связанным с вопросами президентской деятельности. Например, такие как брак главы государства с экс-моделью Карлой Бруни или кандидатура сына Саркози от первого брака Жана на пост главы департамента по землеустройству парижского пригорода Дефанс.

Как отмечают сегодня французские СМИ, сам Николя Саркози вполне мог оказаться в центре этого расследования. Но будучи на посту главы государства, президент не несет уголовной ответственности за свои действия. Следователи неоднократно вызывали его в качестве свидетеля, но Саркози ни разу не явился на допрос.

Как установило следствие, в период с 2007 по 2012 год, две компании советника президента Патрика Бьюиссона – Publifact и Publiopinion – получили от Елисейского дворца 2,2 миллиона евро за проведение различных опросов общественного мнения. При этом открытые тендеры для других профильных компаний не объявлялись. В процессе допросов свидетелей, среди которых были люди из ближайшего окружения Николя Саркози, выяснилось, что Патрик Бьюиссон сам устанавливал условия оплаты услуг своих же компаний. Помимо этого, сам Патрик Бьюиссон получал ежемесячное вознаграждение в размере 10 тыс. евро, а его сын Жорж получал разовые выплаты, доходящие до 300 тыс. евро за разные заказы.

Примерно такую ​​же сумму получила компания Пьера Джакометти «на консалтинговую деятельность». В отличие от Патрика Бьюиссона, он смог доказать, что значительная часть полученных от администрации денег была потрачена на оплату сотрудников, аренду помещений и т. д. Поэтому прокуратура менее сурово отнеслась к деятельности Джакометти. Обвинение считает, что, согласившись подписать контракт в обход «установленных правил» (через объявление тендера), Пьер Джакометти совершил только это одно правонарушение.

Тем не менее, в период с 2008 по 2012 год кабинет Giacometti Péron & Associés получил от администрации президента 2,56 миллионов евро. После аудита Счетной палаты в 2009 году гонорары фирмы были пересмотрены в сторону понижения: с 65 780 евро в месяц они снизились до 52 000, а затем до 39 600 евро. Однако кабинет получил другие контракты в правительстве Франсуа Фийона: он консультировал министра юстиции Рашиду Дати по поводу судебной реформы, министра по делам иммиграции Эрика Бессона, а также готовил публичные выступления министров внутренних дел Франции Бриса Ортефе и Клода Геана.

Касательно последнего, с 2007 по 2010 год занимавшего должность генерального секретаря администрации президента, судьи намерены выяснить, почему заказанные Елисейским дворцом опросы общественного мнения потом повторно продавались различным СМИ. Сам Геан в ту эпоху заявлял: «Мы заказываем опросы. Если газеты хотят покупать такие же, мы ничего не можем с этим поделать!» Но фактически, институты общественного мнения (среди них и известный OpinionWay) дважды получали вознаграждение за «единожды» сделанную работу.

На опросы надейся, а сам не плошай

Однако простым французам дело «опросов Елисейского дворца» запомнилось не по этим фактам и цифрам. С февраля 2010 года, когда антикоррупционная НКО Anticor обнародовала несколько документов, в стране появилось новое крылатое выражение: «опьянение опросами» (l’ivresse sondagière). Николя Саркози обвиняли в «опросной зависимости», то есть в склонности строить свой имидж и даже свою политику по результатам опросов общественного мнения.

Документы, которые Anticor передал в прессу, показывают, что с июня 2007 года по июль 2009 года Елисейским дворцом было заказано 264 опроса. Среди прочих тем там значилось: множественные опросы на тему развода и возможного брака Николя Саркози; опрос среди сторонников социалистической партии, призванный определить, кто из политиков «станет хорошим кандидатом в президенты»; опрос 2011 года по поводу популярности социалиста Доминика Стросс-Кана, единственного на тот момент реального конкурента Саркози на президентских выборах. Всего, как утверждает Anticor, за время президентства Николя Саркози для него было сделано несколько сотен опросов на общую сумму в 9,4 миллиона евро.

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