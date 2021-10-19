Во Франции всерьез займутся правосудием: президент дал старт разработке реформы юстиции

Президент Эмманюэль Макрон при участии министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти дал старт обсуждению проблем системы правосудия Франции. И способов их решения. «Инаугурация» начала дебатов, которые продлятся несколько месяцев и в которых примут участие представители всех профессий, относящихся к системе правосудия, а также «простые граждане», состоялась 18 октября в городе Пуатье на западе Франции.

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В Елисейском дворце выбор места объяснили просто: во-первых, глава государства хотел начать реформу не в столице, чтобы избежать ассоциаций с тем, что она будет проводиться юридической элитой для нее самой, а во-вторых, президент Макрон еще ни разу не был с визитом в департаменте, «столицей» которого является Пуатье.

«Тотальная перестройка»

На брифинге перед мероприятием представительница Елисейского дворца сообщила, что президент желает провести — ни больше, ни меньше — «тотальную перестройку системы правосудия». Естественно, этот план, как и план инновационного развития страны «Франция-2030» не предполагается осуществить до окончания нынешней, первой макроновской президентской пятилетки (2017–2022), а сделано это должно быть — если выборы сложатся удачно — в ходе второго срока.

Таким образом президент демонстрирует избирателям, что у него еще впереди огромный незавершенный фронт работ по улучшению страны и ее институтов.

Во Дворце Конгрессов в Пуатье в понедельник, 18-го, президент и министр юстиции обменялись мнениями с профессионалами, правоохранителями, студентами-юристами и просто «активными гражданами» о том, что нужно изменить в системе правосудия. Президент произнес и отдельную речь, в которой упомянул о том, что уже успел сделать для юстиции, находясь на своем посту: ужесточить наказание за насилие в отношении сотрудников правопорядка; укоренить практику применения электронных браслетов и «тревожных телефонов» для защиты жертв семейного насилия… Напомнил Макрон и о слиянии «судов малой инстанции» и «судов большой инстанции», и о создании Национальной антитеррористической прокуратуры (PNF) и о частично уже выполненном обещании создать 15 тысяч новых мест в тюрьмах… И об увеличении штата судей, и об увеличении финансирования органов правосудия.

Но впереди — гораздо больший фронт работ.

Le président français Emmanuel Macron lors de son discours de lancement des «États généraux de la justice», à Poitiers, dans l'ouest de la France, le 18 octobre 2021. AFP - GUILLAUME SOUVANT

Основные цели «перестройки»

Глава государства поставил, начиная эту общенациональную дискуссию (по-французски она называется Etats généraux de la justice, или дословно: Генеральные штаты юстиции), две основные цели: «восстановить (доверие) между нацией и правосудием» и «обеспечить эффективность государственной системы правосудия».

Чтобы построить «современную систему правосудия», необходимо добиться ее «эффективности», «прозрачности» и «открытости обществу», сказал Макрон. Пояснив: «Медлительность, громоздкость системы юстиции не удовлетворяют сегодня никого: ни жертв, у которых возникает представление о безнаказанности (преступников), ни полицейских и жандармов, у которых есть чувство бесполезности, ни прокуроров, ни адвокатов, которые переживают подобную же фрустрацию, ни даже виновников (преступлений), для которых в очень многих случаях наказание теряет смысл — с учетом сроков (вынесения приговоров), о которых я упомянул».

«Мы живем в мире, где можем отслеживать заказанную посылку в реальном времени, зато о том, (в каком состоянии) пребывает то, что находится в „сердцевине“ нашей жизни, о том, что мешает нам спать, мы не знаем», — сказал глава государства, отмечая закрытость и непрозрачность системы правосудия.

Как все должно проходить

Как заявил источник из Минюста, работа по проведению Etats généraux «начинается немедленно, с 19 октября, когда мы проведем первое, процедурное, заседание».

Первый этап консультаций продлится до середины ноября, когда «на местах» будут проводиться собрания депутатов разных уровней, работников юстиции и пенитенциарной системы. Параллельно все желающие смогут оставлять свои предложения на специально созданном сайте parlonsjustice.fr. Заходить на него и делать свои предложения призвал сограждан и президент Макрон.

На втором этапе (названном «экспертным») семь рабочих групп по различным тематикам («гражданское правосудие», «уголовное правосудие», «правосудие в тюрьмах и по вопросам реинтеграции», «руководство судебной деятельностью» и др.) проведут обсуждения до середины января.

Третий этап — так называемый «этап конвергенции и обобщения» — это диалог между рабочими группами и специально созданной Независимой комиссией под руководством Жан-Марка Сове (он известен тем, что до этого возглавлял Независимую комиссию по вопросам сексуальных злоупотреблений в церкви, которая две недели назад представила впечатляющий доклад о числе жертв церковной педофилии).

А затем Независимая комиссия обобщит и оформит предложения, которые должны быть до конца февраля представлены президенту.

В комиссию, помимо Сове, войдут: первый председатель Кассационного суда Шанталь Аренс, генпрокурор при Кассационном суде Франсуа Моленс, председатели законодательных комиссий Национального собрания и Сената, председатель Национального совета адвокатских палат (CNB), 87-летний легендарный адвокат и правозащитник Анри Леклерк, государственный советник, профессор права Кристиан Вигуру, дипломат и член Высшего совета магистратуры (CSM) Ив Сен-Жур...

К слову, президент Макрон впервые объявил о скором проведении этих общенациональных консультаций (он любит этот формат, можно вспомнить общенациональные «большие дебаты», проведенные, тоже в течение нескольких месяцев, по всей стране в ответ на протесты «желтых жилетов») в июне, после того, как, вместе с министром юстиции поговорил — по их просьбе — с главой Кассационного суда Шанталь Аренс и генпрокурором Франсуа Моленсом. Выслушав высказанное ими «чрезвычайное беспокойство» по поводу состояния системы правосудия, президент и принял решение о проведении Генеральных штатов по проблемам системы правосудия.

Критикуют юстицию со всех сторон, как верно отметил президент, не ставший заострять внимание на том, что и сам находившийся рядом с ним в зале в Пуатье министр юстиции Дюпон-Моретти в июле стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Глава Минюста вину отрицает.

Президент и министр юстиции (на втором плане) Эрик Дюпон-Моретти. Пуатье 18.10.2021 AFP - GUILLAUME SOUVANT

В Генеральных штатах должны принять участие представители «всей семьи правосудия», как образно выразился источник в Елисейском: «судьи, прокуроры, секретари суда, судебные аудиторы, учащиеся юристы, адвокаты, нотариусы, приставы, судебные поверенные, тюремные надзиратели, воспитатели из Правовой охраны несовершеннолетних (PJJ), но также будут присутствовать полицейские, жандармы, представители сил внутренней безопасности, юридические директора предприятий…».

Критика

Идею Макрона о проведении масштабной реформы правосудия именно сейчас и именно в таком формате подвергли критике представители нескольких судебных профсоюзов.

Указывая на масштабы «глобальной перестройки», затеянной Макроном за шесть месяцев до истечения президентского срока, критики называют задачу нереалистичной. Тем более, что и парламент нынешнего созыва закончит свою работу в конце февраля, так что все изменения, которые потребуют законодательного утверждения, придется перенести на следующую президентскую пятилетку. Сесиль Мамлен, вице-президент крупнейшего Профсоюзного объединения судей (Union syndicale des magistrats, USM) заявила, что «время — неподходящее» и что эти консультации «слишком близки к концу (президентской) пятилетки, чтобы их можно было воспринимать всерьез».

В Елисейском дворце в ответ заявляют, что, во-первых, все, что можно будет изменить без участия парламента, «будет прагматично реализовано максимально быстро», еще до выборов. А во-вторых, «независимо от того, какая исполнительная власть будет у руля в 2022 году, она сможет опираться на выводы Генеральных штатов юстиции» (сказали в окружении главы государства газете Le Figaro).

«Это чистая показуха. Мы ожидаем много пены, много политических заявлений», — заявила Сара Масуд, национальный секретарь «левого» профсоюза магистратуры (Syndicat de la magistrature) в эфире RMC.

«Медлительность — это важная тема, но главным образом она связана с вопиющей нехваткой персонала, о которой не говорилось», — раскритиковала выступление президента Селин Паризо, глава USM. «В одно и то же время открыто слишком много „строительных площадок“ (…), чтобы перестроить всю судебную организацию от А до Я за четыре месяца. Президент открывает так много дверей, что мы не видим самых важных путей», — посетовала госпожа Паризо в интервью AFP.

Мнение, разделяемое Катей Дюбрёй, президентом Профсоюза магистратуры. Вместо того, чтобы обратить внимание на нехватку средств, президент «ведет предвыборную кампанию, рассказывая о своем видении правосудия. (…) При этом (давно) поставленные диагнозы не были услышаны в течение пяти лет» его президентского срока, — заявила Дюбрёй.

К слову, говоря о проблемах правосудия, президент также призвал к «большей ответственности» судей. Что касается увеличения финансирования, то в Елисейском дворце считают: в этом направлении и так сделано немало. Бюджет юстиции вырос за пять лет на 33%, создано 650 новых рабочих мест для судей (тогда как за пятилетку Олланда их было создано 20), отметил источник. Пора и судьям измениться и работать лучше, намекнули в Елисейском.

Впрочем, если судейские профсоюзы и критикуют начавшиеся консультации, они все-таки не намерены их бойкотировать. «Идея не в том, чтобы проявлять непокорность во всем, — заявила изданию 20 minutes Люсиль Руэ, генеральный секретарь Профсоюза магистратуры. — Мы надеемся, что формат этих Генеральных штатов не затенит проблему, которая всегда кажется нам центральной, когда мы говорим о правосудии: вопрос о финансовых средствах и численности персонала».

В общем, судя по всему, если президент захочет договориться с представителями «семьи правосудия», ему еще предстоит пойти хоть на какие-то, как минимум материальные, уступки.

Мнение французов

А французы, тем временем, считают основной проблемой правосудия его чрезмерную мягкость и «попустительство». Согласно данным последнего соцопроса, 9 из 10 опрошенных полагают, что правосудие должно быть «более суровым по отношению к правонарушителям».

Согласно другому опросу, 93% французов считают исполнение правосудия «слишком медленным», 69% — «непрозрачным». И только 34% назвали французское правосудие «эффективным». 53% заявили, что «не испытывают доверия к юстиции».

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