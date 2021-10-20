Адвокаты Навального подают апелляцию на решение французского судьи

Вильям Бурдон и Амели Лефевр, адвокаты братьев Навальных во Франции, подают апелляцию на решение следственного судьи из города Ванна, который на минувшей неделе принял решение о прекращении дела по иску к компании Yves Rocher. Братья обвинили компанию в «ложном доносе».

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О подаче апелляции рассказала «Новой газете» и русской редакции RFI адвокат Амели Лефевр. Адвокат сообщила, в частности, о том, что следствие не изучило все доказательства возможной виновности Yves Rocher, «не пошло в следственных действиях до конца»: в частности, не изъяло некоторые документы и переписку компании.

«Ложным доносом» сам Алексей Навальный называл заявление теперь уже бывшего главы Yves Rocher Vostok Брюно Лепру, которое тот написал в декабре 2012 года на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина. Это стало формальным поводом для начала «дела Ив Роше». По этому делу уже отсидел 3,5 года в колонии Олег Навальный, а с января находится в заключении Алексей Навальный.

Решение следственного судьи города Ванна о прекращении расследования дела о «ложном доносе» было принято 11 октября и мотивировано «отсутствием состава преступления». Адвокат Yves Rocher приветствовал решение, назвав его «логичным».

Жалобу в суд бретонского города Вана, рядом с которым находится головной офис Yves Rocher, братья Навальные подали в июне 2018 года. В феврале 2019-го началось следствие. «Нам очень важно, чтобы французское правосудие признало, что это дело сфабриковано, а „Ив Роше“, приняв в этом участие, сыграла на руку политике Путина», — объяснял тогда Алексей Навальный.

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