Ураган «Аврора» оказался сильнее, чем предвидели французские синоптики.

Ураган «Аврора» пронесся этой ночью по всей северной части Франции. Вечером в среду порывы ветра со скоростью более 150 км/ч зарегистрированы в Нормандии и Бретани, ночью ураган переместился в сторону востока и столичного региона Иль-де-Франс. Около 250 тыс. домов остались без электричества на севере и востоке страны, остановлено железнодорожное и авиасообщение.

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Ураган «Аврора», охвативший север Франции в ночь со среды на четверг, был в ряде регионов более интенсивным, чем ожидалось. Так, в Париже, где накануне Météo France объявила «желтый» уровень опасности, скорость ветра побила сезонный рекорд.

После полуночи уз-за урагана Météo-France объявило в 13 департаментах «оранжевый» (предпоследний) уровень тревоги. Это департаменты Эна, Арденны, Марна, Маас, Уаза, Приморская Сена, Сомма, Ивелин, Эссонн, Сена и Марна, Валь д'Уаз, Верхняя Сена и Париж. К утру уровень тревоги был снят, но на севере страны до сих пор наблюдаются перебои с электричеством и транспортом.

Ветер, скорость которого порой превышала 150 км/ч, нанес ущерб, который к настоящему моменту еще трудно оценить, указывают власти. В Нормандии и Бретани упавшие деревья перекрыли автотрассы. В некоторых населенных пунктах ветер сносил крыши домов. Также сообщалось об отключении электричества или падении телефонных линий на землю.

Из-за упавших деревьев местами приостановлено движение поездов #TempeteAurore

Les équipes @SNCFReseau 100% mobilisées depuis la première heure pour dégager les voies et les caténaires et permettre la reprise progressive du trafic en toute sécurité dans les régions impactées. pic.twitter.com/LQ57zCYgW9 — SNCF Réseau (@SNCFReseau) October 21, 2021

Météo-France зафиксировала порывы ветра со скоростью 125 км/ч в Довилле (Кальвадос), 135 км/ч в Гранвиле (Манш), 150 км/ч в Гавре (Приморская Сена). Рекорды отмечены в Вогезах – там ветер достигал 170 км/ч и в Фекампе – 175 км/ч. В Париже в 6 часов утра средняя скорость ветра составляла 109 км/ч, в районе Эйфелевой башни она достигла 153 км/ч.

К полудню четверга 250 тыс. домов остались без электричества, движение поездов в Нормандии и пригородных электричек в Иль-де-Франс было приостановлено. В регионе Гранд-Эст движение поездов остановлено в районе Лотарингии, к северу от Нанси.

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