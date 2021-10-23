Во Франции приняли закон о бесплатной контрацепции для женщин от 18 до 25 лет

Ранее бесплатная контрацепция уже была введена во Франции для всех подростков до 18 лет.

Национальное собрание Франции единогласно приняло закон о бесплатной контрацепции для женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом с субботу, 23 октября, сообщает AFP. Голосование проходило в рамках рассмотрения бюджета социального страхования на 2022 год.

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Министр здравоохранения Оливье Веран обосновал эту меру тем, что во Франции пошло на спад использование контрацептивов, в первую очередь среди молодых женщин. В правительстве объясняют это экономическими причинами.

По оценкам властей, новая мера коснется трех миллионов молодых женщин и обойдется государственному бюджету в 21 млн евро в год. Ранее бесплатная контрацепция уже была введена во Франции для всех подростков до 18 лет. Это существенно снизило число абортов среди несовершеннолетних.

С 1 января 2022 года обязательное медицинское страхование будет на 100% оплачивать все расходы, связанные с контрацепцией, в том числе ежегодную консультацию с врачом или акушеркой, необходимые медицинские анализы и обследования, а также сами противозачаточные средства: таблетки, подкожные импланты, ВМС, диафрагмы, экстренную гормональную контрацепцию.

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