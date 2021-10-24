Изменить собачью жизнь: во Франции подготовили «исторический» закон о защите животных

Скоро во Франции нельзя будет купить щенка или котенка в зоомагазине.

Во Франции представители обеих палат парламента — Нацсобрания и Сената — договорились на заседании смешанной согласительной комиссии об условиях принятия закона по борьбе с жестоким обращением с животными. Авторы документа, а также многие зоозащитники назвали это долгожданное событие «историческим». Среди прочего закон предусматривает введение запрета на продажу собак и кошек в зоомагазинах и запрет на использование диких животных в цирках…

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Содержание законопроекта

Теперь — более подробно о договоренностях, которых удалось достигнуть депутатам и сенаторам (депутаты хотели бы принять более жесткий вариант закона, но в итоге в некоторых вопросах уступили более консервативным сенаторам, отмечает Le Monde).

Закон должен запретить продажу котов и собак в зоомагазинах с 1 января 2024 года. Это делается не только потому, что условия содержания животных в тесных аквариумах являются чрезвычайно неблагоприятными, но и для того, чтобы люди не совершали импульсивных приобретений. Ведь чаще всего на улице потом оказываются животные, купленные случайно, просто по «любви с первого взгляда». Как пишет Le Monde, во Франции, по разным оценкам, от 10 до 12 млн бездомных кошек. (Учитывая то, как редко их здесь можно увидеть на улице, остается только представить, какое количество беспризорных кошек и собак гуляет по российским улицам).

Собак и кошек по-прежнему можно будет взять в приютах, а также приобрести на специализированных сайтах, чья работа будет жестче контролироваться. Кроме того, как рассказал в интервью изданию Capital соавтор законопроекта, депутат президентской партии «Вперед, Республика!» Лоик Домбреваль, перед тем, как завести домашнее животное, человек должен будет получить соответствующий «сертификат знаний» — это должно помочь отсеять уже на «первом этапе» людей, чей образ жизни или материальное положение не позволяют завести питомца. В сертификате будут указаны и потребности данного вида. Кроме того, забрать животное можно будет не ранее, чем через 7 дней после того, как человек, получивший сертификат, решит приобрести кота или собаку — этот временной «карантин» должен отсеять еще какую-то часть из тех, кто импульсивно принимает и быстро меняет решение.

Новый закон запретит и переправку живых животных по почте (что, оказывается, сейчас разрешено).

Будут усилены наказания за жестокое обращение с животными. «Например, до сих пор было так: если кто-то совершит акт жестокости по отношению к своему животному, или „выбросит“ на улицу, то ему грозило до 2 лет тюрьмы и до 30 тысяч евро штрафа. Скоро (после вступления нового закона в силу — Прим. Ред.) за такие действия будут давать до 5 лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа», — говорит депутат Домбреваль.

Под запрет попадет «коммерческое использование» диких животных — их приобретение и разведение будет запрещено через 2 года после вступления закона в силу, а их «работа» в цирках — через 7 лет. Дрессировка волков и медведей попадет под запрет через 2 года. Через 5 лет после начала действия закона будет запрещено держать дельфинов и других китообразных в дельфинариях.

Скоро во Франции будет запрещено держать китообразных в дельфинариях. AP - Lionel Cironneau

Разведение норок и других пушных зверей, которые выращиваются «исключительно ради меха», будет запрещено сразу после вступления закона в силу.

Реакция на законопроект

«Это великий день, потому что действия во имя благополучия животных являются отличительной чертой общества, осознающего свою ответственность перед хрупкой природой. Это признак зрелой цивилизации», — так прокомментировала достигнутую депутатами и сенаторами договоренность Барбара Помпили, министр экологического перехода.

«Благополучие животных является главной заботой наших сограждан. Благодаря этому закону, внесенному (парламентским) большинством, мы переходим от речей к действиям... Я разделяю гордость всех парламентариев, которые сделали этот текст возможным», — заверил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Это исторический день в борьбе, которую мы десятилетиями вели за животных», — сказал Кристоф Мари, пресс-секретарь Фонда Брижит Бардо.

«Это первый большой шаг в деле защиты животных», — прокомментировала Кристин Гранджан, президент ассоциации по защите китовых «C’est Assez!»: «Мы должны продолжать настаивать на том, чтобы меры совершенствовались и чтобы закон применялся в полной мере».

Разведение норок будет запрещено сразу после вступления закона в силу. AP - Mads Claus Rasmussen

«Названный некоторыми парламентариями „исторической победой“, этот текст действительно (предусматривает) несколько достижений в области благополучия животных, хотя фонд сожалеет о длительных сроках реализации определенных мер. <...> Некоторые из мер, за которые высказались парламентарии <...>, остаются менее амбициозными, чем нам хотелось бы», — заявил самый известный французский фонд по защите домашних животных — «30 миллионов друзей» (30 Millions d’Amis). В частности, фонд указал на то, что необходимо запретить в зоомагазинах не только продажу собак и кошек, но и любых домашних питомцев. И не с 2024 года, а «немедленно» после вступления закона в силу.

Депутаты должны проголосовать за закон 15 ноября, сразу вслед за ними — сенаторы.

Как отмечается на сайте правительства, с учетом консенсуса, достигнутого на смешанной согласительной комиссии, «путь к быстрому принятию закона открыт».

Затем его должен подписать президент.

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