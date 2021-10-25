Во Франции предложили снизить возраст для голосования до 16 лет

Снизить возрастной порог для наступления активного избирательного права предлагают также кандидаты в президенты левого лагеря: лидер «Непокорный Франции» Жан-Люк Меланшон, кандидат от «Зеленых» Янник Жадо, мэр Парижа и кандидат в президенты от Соцпартии Анн Идальго (на фото).

Во Франции могут снизить возраст для голосования до 16 лет. Как сообщает в понедельник, 25 октября, газета Le Figaro, соответствующий законопроект внес на рассмотрение нижней палаты парламента один из депутатов от пропрезидентской партии «Вперед, Республика». С аналогичными предложениями выступают также представители левых сил.

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Согласно законопроекту депутата от фракции «Вперед, Республика» Франсуа Жоливе, 16-летние французы могут получить не только право голоса, но и возможность сдавать экзамены на водительские права, с этого же возраста будет наступать уголовная ответственность. Таким образом Жоливе намерен заключить «пакт доверия с молодежью».

Этот вопрос уже активно обсуждался в окружении президента, пишет Le Figaro. Об этом ранее упоминал госсекретарь по европейским делам Клеман Бон, по словам которого, этот вопрос должен стать темой для дебатов во время президентских выборов. В планах властей принять соответствующий закон уже в 2022 году.

Аналогичные идеи высказывают и другие политические силы. В марте в воскресной газете JDD было опубликовано открытое письмо ста депутатов и мэров разных уровней и ста представителей молодежных активистов с призывом разрешить 16-летним французам голосовать на муниципальных выборах.

Снизить возрастной порог для наступления активного избирательного права предлагают также кандидаты в президенты левого лагеря: лидер «Непокорный Франции» Жан-Люк Меланшон, кандидат от «Зеленых» Янник Жадо, мэр Парижа и кандидат в президенты от Соцпартии Анн Идальго. Идальго даже предлагает дать возможность 16-летним не только голосовать, но и самим избираться.

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