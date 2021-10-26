Во Франции президент открыл музей Дрейфуса. В домовладении Эмиля Золя

26 октября президент Франции приехал в расположенную неподалеку от Парижа крохотную коммуну Медан, чтобы одновременно открыть совершенно новый музей Дрейфуса и поучаствовать в открытии отреставрированного дома-музея Золя, в котором ремонтные работы продолжались 10 лет. Собственно, это единый музейный комплекс — музей Дрейфуса расположен в двух вспомогательных помещениях усадьбы писателя. Он так и называется — Maison Zola-Musée Dreyfus.

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Музей в шикарном загородном доме Золя, где писатель жил больше двадцати лет (с 1878-го до 1902-го, года своей смерти) был открыт в 80-е годы прошлого века. В 2011-м музей закрыли на реконструкцию.

Золя очень любил этот дом, где он был, возможно, более всего «был самим собой», — подчеркивает Луи Готье, президент Ассоциации Maison Zola-Musée Dreyfus на сайте музея.

Здесь Золя писал «Жерминаль», «Нану», другие известные произведения… Здесь же переживал и тяжелейшие моменты «дела Дрейфуса», в котором принял активнейшее участие на стороне этого несправедливо обвиненного в госизмене офицера, который, к тому же, стал жертвой антисемитской «войны», затеянной соответствующе мыслившими представителями французской армии при мощной поддержке некоторой части соответствующего общества.

Вполне возможно, что именно это дело стало впоследствии причиной загадочной смерти Золя, не проснувшегося после отравления угарным газом в его парижской квартире. К слову, именно там, в парижской квартире по адресу 21 bis, rue de Bruxelles он и написал в 1898-м свою знаменитую статью-обращение к президенту республики Феликсу Фору «J’accuse…!» («Я обвиняю…!»). Реабилитации (1906 г.) защищенного им капитана Дрейфуса великий Золя не увидел.

Теперь и все, что связано с этой статьей, и еще более 500 документов (рукописей, фотографий, афиш, листовок, брошюр, записей…) выставлено в музее Дрейфуса. В имении Золя.

«Ассоциация Maison Zola-Musée Dreyfus будет круглый год проводить множество мероприятий, среди которых — встречи с авторами, дебаты, концерты, временные выставки, чтения», — отметили в Елисейском дворце перед визитом Макрона.

Создание музея Дрейфуса и реставрация дома Золя были в основном профинансированы за счет средств бизнесмена Пьера Берже, компаньона знаменитого кутюрье Ив-Сен Лорана, а также при участии французского Фонда сохранения памяти о Холокосте (Fondation pour la mémoire de la Shoah) и государственным Межведомственным управлением по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью к ЛГБТ (Dilcrah).

В Maison Zola-Musée Dreyfus будут, как и во всех музеях, проводить экскурсии для школьников, только «специализацией» нового учреждения будет обсуждение с юными гражданами вопросов «антисемитизма, расизма (…), функционирования правосудия, роли средств массовой информации и социальных сетей, места интеллектуалов в демократии», — рассказал газете Le Parisien президент Ассоциации Maison Zola-Musée Dreyfus.

Мартин Ле Блон-Золя, правнучка писателя, была сегодня «в первом ряду» на церемонии открытия с участием президента.

Э.Макрон в окружении президента ассоциации Maison Zola-Musée Dreyfus Луи Готье (справа), своей супруги Б.Макрон, писательницы и журналистки Мартины Ле Блон-Золя, министра по вопросам гендерного равенства Элизабет Морено и президента столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Maison Zola-Musée Dreyfus. 26.10.2021 AFP - LUDOVIC MARIN

«Золя, как я считаю, представляет собой символ справедливости и уважения к истине, символ борьбы с неравенством и дискриминацией. Он осуждал социальные беззакония и (протестовал) против всех форм страданий. Он — „синоним“ гуманизма и вовлеченности в борьбу. Я всегда им восхищалась. Это — мой герой», — рассказала Мартин Ле Блон-Золя изданию Ouest-France.

Для широкой публики музей откроется в ближайший четверг, 28 октября.

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