В Париже открылся процесс по делу об антисемитском убийстве 85-летней Мирей Кноль

85-летняя Мирей Кноль была убита у себя в квартире в марте 2018 года. Следствие установило, что преступление было совершено на почве антисемитизма

Во вторник, 26 октября, в парижском суде присяжных начался процесс по делу об убийстве 85-летней Мирей Кноль. Это преступление вызвало во Франции большой резонанс. Следствие установило, что убийство было совершено на почве антисемитизма. В убийстве пожилой женщины обвиняют двух мужчин, мультирецидивистов, один из которых — сосед Мирей Кноль.

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23 марта 2018 года Мирей Кноль, страдавшая болезнью Паркинсона, была найдена мертвой в своей постели, в квартире многоэтажного дома на востоке Парижа. На ее частично сгоревшем теле было 11 ножевых ранений. Убитую женщину обнаружила приехавшая по вызову соседки пожарная команда.

Пожарные потушили четыре очага возгорания в квартире Мирей Кноль. По счастью квартира не взорвалась. Как установило следствие, преступники устроили поджоги и оставили ручки газовой плиты в открытом положении, но забыли открыть кран подачи газа, писало издание L’Express, получившее доступ к материалам дела.

Мирей Кноль выжила в Холокост. Десятилетней девочкой она с матерью бежала из Франции незадолго до «облавы Вель д’Ив» июля 1942 года — крупнейшей серии арестов евреев во Франции в годы Второй мировой войны. Арестованных евреев направили в нацистские лагеря. Мирей Кноль была вдовой узника Освенцима.

Кто на скамье подсудимых?

В убийстве Мирей Кноль обвиняются двое мужчин. Первый — 28-летний Ясин Михуб, сын одной из соседок Мирей Кноль. Михуб знал Мирей Кноль с детства, нередко заходил к ней. Недавно вышедший из тюрьмы Михуб был у Мирей Кноль в день ее убийства.

Вместе с ним у женщины в тот день был 21-летний Алекс Каримбакюс, которого описывают как бездомного маргинала с «психиатрическими антецедентами». Михуб и Каримбакюс познакомились в тюрьме. И тот, и другой — мультирецидивисты.

Михуб был приговорен за сексуальную агрессию в 2017 году в отношении 12-летней дочери сиделки, приходившей к Мирей Кноль. Его преследовали по другим делам о насилии и угрозах убийством. В августе 2014 года Михуб находился в психиатрическом отделении при префектуре полиции Парижа.

Список судимостей Карримбакюса тоже внушительный. Он в частности проходил по делам о воровстве с применением насилия.

Обоим предъявили обвинения в убийстве Мирей Кноль и отправили под арест. Они предстали перед судом присяжных по обвинению в «убийстве человека в уязвимом положении, совершенном из-за религии жертвы», «воровстве при отягчающих обстоятельствах» и «порче имущества опасным для людей способом».

На скамье подсудимых также мать Ясина Михуба, которой вменяют уничтожение улик. Ее подозревают в том, что она вымыла нож, найденный у нее дома, который мог быть использован для убийства Мирей Кноль, писало AFP. Женщина находится на свободе под судебным контролем. По данным Le Parisien, она неоднократно связывалась по телефону со своим арестованным сыном, несмотря на запрет.

Le Parisien несколько дней назад сообщила, что нож со следами крови обнаружил брат Ясина Михуба под стиральной машиной у себя дома в парижском пригороде Сен-Сен-Дени, когда следствие уже было завершено. Газета отмечает, что Михуб провел ночь после убийства у брата. Сообщалось и о другом ноже, обнаруженном в гостиничном номере, где иногда останавливался Каримбакюс.

Подсудимые обвиняют друг друга

Подсудимые обвиняют друг друга в убийстве и дают противоречивые показания. Алекс Каримбакюс утверждает, что Ясин Михуб предложил ему встретиться у Мирей Кноль, чтобы ее обворовать.

По его словам, Михуб обвинял Кноль в том, что та «сдала» его, из-за чего Михуб оказался за решеткой. По словам Каримбакюса, Михуб кричал пожилой женщине: «Ты мне за это заплатишь», отвел ее к постели и зарезал, выкрикивая «Аллах акбар».

Михуб же утверждает, что убил пожилую женщину не он, а Каримбакюс. С его слов, он пригласил Каримбакюса к Мирей Кноль, чтобы «провести хорошо время» и выпить. Пришедший в гости Каримбакюс спросил, «богатая» ли Мирей Кноль и начал рыться в ее шкафах, утверждает Михуб. По его словам, затем Каримбакюс взял нож с кухни и убил пожилую женщину в ее комнате.

Оба подсудимых обвиняют друг друга и в поджогах в квартире. При этом после убийства они провели вместе остаток вечера. Оба говорят, что «боялись» друг друга. Следствие считает, что обе версии «заслуживают мало доверия». Согласно экспертизам, имеющимся в деле, оба подсудимых склонны к «вранью» и «манипуляциям». Следствие пока не установило, кто нанес удары ножом пожилой женщине.

Убийство на почве антисемитизма

Французское следствие установило, что убийство носило антисемитский характер. Со слов Каримбакюса, Михуб говорил Мирей Кноль о «финансовых средствах» и «хорошем положении» евреев в день убийства. Кроме того, следствие установило «двойственное отношение Ясина Михуба к исламистскому терроризму». В его камере на стене нашли надписи, прославляющие теракты, а в компьютере — поиск по ключевым словам «евреи» и «Израиль».

Адвокат сына Мирей Кноль отметил, что «удовлетворен» решением следствия и надеется на «суровое наказание» для преступников.

Адвокаты Михуба утверждают, что в деле нет других доказательств антисемитского характера убийства, кроме показаний Каримбакюса. С их слов, следователи, признав преступление антисемитским, «не смогли противостоять давлению общественного мнения».

Антисемитский характер преступления подтвердил апелляционный суд Парижа в ноябре 2020 года.

Убийство 85-летней Мирей Кноль вызвало большой общественный резонанс. В марте 2018 года тысячи человек вышли на демонстрации против антисемитизма в крупных городах Франции. Со словами возмущения выступил весь французский политический класс. Похороны Мирей Кноль посетил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Это преступление произошло через год после убийства в Париже 66-летней Сары Алими, которую сосед выбросил с балкона. В этом деле тоже был признан антисемитский характер убйиства, но одновременно признана невозможность уголовного наказания для убийцы из-за того, что тот в момент совершения преступления находился в «бредовой горячке», связанной с давним употреблением каннабиса в большом количестве.

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