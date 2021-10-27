Во Франции представили план по борьбе с инцестом со стороны отцов

Во Франции специальная Независимая комиссия по расследованию инцестов и сексуализированного насилия в отношении детей Ciivise представила в эту среду, 27 октября, доклад с серией из трех предложений по защите несовершеннолетних. Все они касаются инцеста со стороны отцов.

Реклама Читать далее

«Помогите мне защитить мою дочь». «Ребенок в опасности. Мать в отчаянии. Помогите нам». «Это призыв о помощи». «Я пишу вам, потому что я в отчаянии». Это — цитаты из сообщений матерей, которые обратились в комиссию по расследованию инцестов Ciivise в надежде обрести защиту для своих детей, ставших жертвами инцеста со стороны собственных отцов.

Независимая комиссия по расследованию инцестов и сексуализированного насилия в отношении детей Ciivise была создана по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в январе 2021 года и официально запущена в марте. Месяц назад, 21 сентября, комиссия открыла горячую линию, а также сайт для сбора свидетельств о детях-жертвах насилия. Представители комиссии собрали около пяти тысяч свидетельств. Треть из них — свидетельства матерей, чьи дети стали жертвами насилия со стороны отцов.

«Мы получили сотни мейлов от матерей, которые просили у нас о помощи в текущий момент, — отмечает в докладе сопредседатель комиссии Ciivise, судья Эдуар Дюран (Édouard Durand). — Эти матери уже обращались в социальные службы, в полицию, в суд, но оказались в ситуации, когда их обвиняют в манипуляции с целью навредить партнеру или бывшему партнеру — зачастую в контексте расставания —, обвинив его в инцесте».

22 тысячи жертв

Согласно оценке комиссии Ciivise, ежегодно во Франции жертвами насилия со стороны отцов становятся около 22 тысяч детей. При этом в 2020 году иски по факту насилия с признаками инцеста были начаты лишь в отношении 1697 человек — причем не только в отношении отцов, но и других родственников жертв.

«Статистическая служба министерства юстиции не располагает точными данными на этот счет: отдельный подсчет числа жалоб, связанных с инцестом со стороны отцов, невозможен, — отмечается в докладе. — Однако существующие данные позволяют предположить, что количество отцов, против которых заводятся дела по факту инцеста, крайне занижено по сравнению с числом жертв».

В документе также говорится, что «подозрения, которые возникают у представителей разных социальных служб в отношении матерей, заявляющих об инцесте со стороны отцов, являются главным препятствием для выявления и защиты детей-жертв насилия». В 70% случаев в возбуждении уголовных дел матерям отказывают.

В качестве примера в докладе приводится история матери и дочери, Кристин и Кати. После развода, спровоцированного в том числе фактами домашнего насилия, отец Кати добился в суде права регулярно видеться с дочерью, а также получил право забирать ее на половину школьных каникул. Через некоторое время четырехлетняя Кати задала школьной медсестре вопрос: «Нормально ли, что папа вставляет мне палец в пипочку и заставляет меня снимать трусики, чтобы спать?». Этого свидетельства ребенка оказалась недостаточно для возбуждения уголовного дела в отношении отца. Через год девочка рассказала то же самое школьной учительнице. Второй иск матери также остался без ответа. Напротив, судья по делам несовершеннолетних принял решение разлучить Кати с матерью в связи «с масштабным семейным конфликтом». Девочку поместили в детский шелтер, руководство которого обвинило Кристин в том, что та «настраивает дочь против отца».

Сегодня Кристин имеет право видеться с дочерью раз в две недели в течение 45 минут и в присутствии социального работника. Отец при этом может видеться с дочерью в течение трех часов каждые две недели. Часть этого времени он может проводить с дочерью наедине.

Три предложения комиссии

Среди предложений Ciivise для защиты детей — временное ограничение родительских прав, а также права на посещения детей в случае, когда против отца была подана жалоба. «Нет ничего более страшного для матери, чем знать, что однажды нашим детям придется вернуться жить в дом к своему агрессору», — цитируют авторы доклада слова одной из матерей.

Еще одно предложение, сделанное комиссией: перестать преследовать матерей в судебном порядке в случае, когда те не приводят детей к отцам в рамках установленного судом порядка посещений — если на отца была подана жалоба в насилии в отношении ребенка. По мнению авторов доклада, тот факт, что в существующей системе отцы могут систематически подавать жалобы на матерей, мешает социальным работникам и представителям юстиции всерьез воспринимать слова детей и их матерей.

Наконец в докладе также предлагается лишать родительских прав отцов, которых суд признал виновными в инцесте.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться