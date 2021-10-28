Путь длиной в 130 лет: Франция возвращает Бенину 26 шедевров африканского искусства

В среду, 27 октября, в парижском музее на набережной Бранли при участии Эмманюэля Макрона состоялась торжественная церемония реституции Бенину 26 произведений искусства, вывезенных 130 лет назад колониальными войсками.

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Для французов это момент прощания, для бенинцев — воссоединения. В Париже состоялась торжественная церемония, в ходе которой власти Франции официально объявили о реституции Бенину 26 артефактов, вывезенных из древнего африканского королевства Дагомея в ходе колониальных войн в 1892 году. Среди сокровищ — тотемные статуи из столицы древнего королевства Дагомеи, города Абомей, а также трон правившего тогда короля Беханзина.

Трон короля Дагомеи Гезо (слева) и короля Глеле в музее на наб. Бранли в Париже © AP Photo/Michel Euler

В мероприятии приняли участие президент Франции, министр иностранных дел Бенина, а также министры культуры обеих стран. Церемония прошла в музее на набережной Бранли, где помимо этих произведений хранятся тысячи объектов африканского наследия, часть из которых была разграблена в колониальную эпоху.

Выступая на церемонии французский президент Эмманюэль Макрон назвал ее «волнительным моментом» прощания и воссоединения, а глава МИДа Бенина Орельен Агбенонси объявил об открытии в истории отношений двух стран новой страницы, назвав уровень франко-бенинского культурного сотрудничества образцовым.

Пять лет назад Эмманюэль Макрон, выступая в университете Уагадугу, пообещал вернуть Африке ее искусство. С тех пор, по его поручению, исследователи Бенедикт Савуа и Фелвин Сарр подготовили доклад с описью десятков тысяч предметов, которые колонизаторы вывезли из Африки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед бенинской статуей 19-го века, изображающей короля Гезо, получеловека-полуптицу, в музее на набережной Бранли © AP Photo/Michel Euler, Pool

«Кто бы мог подумать всего четыре года назад, что мы будем праздновать сегодня, в Париже, и через десять дней, в Котону, возвращение бывшей французской колониальной державой нынешней Республике Бенин самых престижных произведений искусства, известных своим художественным и династическим наследием? Никто, — заявила Бенедикт Савуа, назвав это событие исключительным. — Подобно падению Берлинской стены, история возвращения работ, разграбленных французской армией, разделилась на до и после».

Возвращение Бенину 26 произведений эксперты называют символом победы диалога между двумя странами. Ему предшествовали долгие годы борьбы и ожиданий. В 1989 и в 2006 годах бенинские произведения уже покидали музейные коллекции Франции для участия во временных выставках на родине. Однако вскоре они возвращались обратно в Париж. В 2013 году бывший президент Бенина Нисейфор Солго опубликовал в газете Le Monde статью «Призыв по поводу незаконно полученного Францией имущества». Три года спустя, в августе 2016 года власти Бенина уже направили официальный запрос Парижу вернуть произведения колониальной эпохи. Но тогда Париж отказал, ссылаясь на закон, согласно которому национальные коллекции неотчуждаемы и в связи с этим не могут быть вывезены.

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В 2017 году речь Эмманюэля Макрона в Уагадугу стала поворотным моментом в культурной политике Франции. Три года спустя после его выступления французский парламент принял закон, который позволил вернуть бенинские произведения. Однако борцы за реституцию называют это лишь скромным шагом на пути возвращения культурного наследия Африки на историческую родину. Власти Бенина утверждают, что во Франции хранятся около 6000 предметов, в том числе в частных коллекциях.

По данным экспертов, 90% культурного наследия Африки до сих пор находится за пределами континента. С 2019 года, помимо Бенина, запросы о реституции подали шесть стран — Сенегал, Кот-д’Ивуар, Эфиопия, Чад, Мали, Мадагаскар. Более 90 000 предметов африканского искусства находятся во французских государственных коллекциях, 70 000 хранятся в музее на набережной Бранли, половина из них привезена в колониальный период.

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