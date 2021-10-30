Байден — Макрону: США в ситуации с подлодками повели себя «неловко»

Президенты Франции и США впервые встретились после кризиса со срывом франко-австралийского контракта на подлодки

Президенты Франции и США впервые лично встретились после скандала со срывом контракта на подлодки между Францией и Австралией.

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Встреча состоялась во французском посольстве при Ватикане в преддверие саммита «Группы двадцати», который открылся в Риме 30 октября.

Корреспондент RFI в Риме отмечает, что встреча двух президентов началась с полуторачасовым опозданием, поскольку Джо Байден до этого встречался с Папой Римским и итальянским премьером. Дискуссии продлились дольше, чем планировалось.

На встрече с Эмманюэлем Макроном Джо Байден признал, что действия США в ситуации с подлодками были «неловкими» (clumsy).

В результате формирования оборонного альянса Aukus между США, Великобританий и Австралией Франция лишилась многомиллиардного контракта на дизельные подлодки, заключенного с Канберрой. В рамках Aukus на территории Австралии будут строить атомные субмарины.

В Париже назвали это «ударом в спину». Эта ситуация спровоцировала беспрецедентный дипломатический кризис между Парижем и Вашингтоном.

«У меня было впечатление, что Франция была давно проинформирована, что сделка не состоится», — сказал Байден. По итогам встречи он подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет более давнего и более верного союзника, чем Франция.

I had a great meeting with French President Emmanuel Macron this afternoon. The United States has no older, no more loyal, no more decent ally than France. They’ve been with us from the beginning — and we will always be there for them. pic.twitter.com/3hKzqDrkfQ — President Biden (@POTUS) October 29, 2021

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что Париже и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь «нужно смотреть в будущее».

«Европейский суверенитет и стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе, борьба с терроризмом с Сахеле, сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики, экспорт вооружений и технологий: с Джо Байденом мы предприняли конкретные меры, чтобы снова выстроить доверие», — написал Эмманюэль Макрон после переговоров.

Souveraineté européenne et stratégie Indo-Pacifique, lutte contre le terrorisme au Sahel, coopération sur les énergies renouvelables et le nucléaire, les exports d’armements et les technologies : avec @JoeBiden, nous avons engagé des mesures concrètes pour rebâtir la confiance. pic.twitter.com/bilCvB1II4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2021

После встречи Эмманюэль Макрон сказал, что в процессе восстановления доверия главную роль играют не заявления. «В доверии, как в любви: декларации — это хорошо, но доказательства — лучше», — отметил он, отвечая журналистам.

В субботу, 30 октября, в Риме открылся саммит «Группы двадцати», на котором будут обсуждаться борьба с пандемией COVID-19, восстановление мировой экономики, а также борьба с изменениями климата. С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго пройдет главная мировая конференция по климату (COP26) под эгидой ООН.

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