Байден — Макрону: США в ситуации с подлодками повели себя «неловко»

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Президенты Франции и США впервые встретились после кризиса со срывом франко-австралийского контракта на подлодки
Президенты Франции и США впервые встретились после кризиса со срывом франко-австралийского контракта на подлодки Ludovic MARIN AFP
RFI
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Президенты Франции и США впервые лично встретились после скандала со срывом контракта на подлодки между Францией и Австралией.

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Встреча состоялась во французском посольстве при Ватикане в преддверие саммита «Группы двадцати», который открылся в Риме 30 октября.

Корреспондент RFI в Риме отмечает, что встреча двух президентов началась с полуторачасовым опозданием, поскольку Джо Байден до этого встречался с Папой Римским и итальянским премьером. Дискуссии продлились дольше, чем планировалось.

На встрече с Эмманюэлем Макроном Джо Байден признал, что действия США в ситуации с подлодками были «неловкими» (clumsy).

В результате формирования оборонного альянса Aukus между США, Великобританий и Австралией Франция лишилась многомиллиардного контракта на дизельные подлодки, заключенного с Канберрой. В рамках Aukus на территории Австралии будут строить атомные субмарины.

В Париже назвали это «ударом в спину». Эта ситуация спровоцировала беспрецедентный дипломатический кризис между Парижем и Вашингтоном.

«У меня было впечатление, что Франция была давно проинформирована, что сделка не состоится», — сказал Байден. По итогам встречи он подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет более давнего и более верного союзника, чем Франция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что Париже и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь «нужно смотреть в будущее».

«Европейский суверенитет и стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе, борьба с терроризмом с Сахеле, сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики, экспорт вооружений и технологий: с Джо Байденом мы предприняли конкретные меры, чтобы снова выстроить доверие», — написал Эмманюэль Макрон после переговоров.

После встречи Эмманюэль Макрон сказал, что в процессе восстановления доверия главную роль играют не заявления. «В доверии, как в любви: декларации — это хорошо, но доказательства — лучше», — отметил он, отвечая журналистам. 

В субботу, 30 октября, в Риме открылся саммит «Группы двадцати», на котором будут обсуждаться борьба с пандемией COVID-19, восстановление мировой экономики, а также борьба с изменениями климата. С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго пройдет главная мировая конференция по климату (COP26) под эгидой ООН.

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