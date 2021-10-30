У стен парижского кладбища Пер-Лашез прошла акция «Возвращение имен»

В пятницу, 29 октября, в Париже у кладбища Пер-Лашез прошла акция «Возвращение имен», организованная ассоциацией «Мемориал-Франция». Парижане зачитывали имена жертв политических репрессий в СССР. Наша корреспондент Гелия Певзнер побывала на акции, на ее вопросы ответили специалисты по советской истории, члены правления «Мемориал-Франция» Ален Блюм и Катрин Гуссефф.

Реклама Читать далее

Чтение имен у мемориального кладбища Пер-Лашез ассоциация «Мемориал-Франция» проводит уже второй год. Парижане смогли зачитать имена близких и родственников, а также просто незнакомых людей, содержащиеся в базах данных https://base.memo.ru/ и https://ru.openlist.wiki/ .

Как сказала исследовательница, специалист по советской истории, ранее возглавлявшая научный центр CERCEC (Центр по изучению российского, восточноевропейского и кавказского пространства) Катрин Гуссефф, «важно объединиться и отдать дань памяти жертвам сталинского террора прежде всего потому, что он не окончится, пока не будет проделана работа по осознанию и по признанию жертв, Назвать их имена — значит, признать их существование и увидеть в каждом из них трагическую, глубокую и бессмысленную потерю человеческой жизни в те страшные советские времена».

Заместитель правления «Мемориал-Франция» Ален Блюм также добавил, что «сталинский террор затронул не только Россию и не только СССР, но и Европу, прежде всего потому, что европейцы также были его жертвами. Ужас сталинизма глубоко затронул европейское сознание, прежде всего своим размахом. Кроме того, политическое насилие в ССР долгое время скрывалось и затушевывалось в самой стране. Важно показать, что тайное становится явным, повсюду. Как бы ни хранили в секрете политическое насилие, на секрет прольется свет, и насилие будет осуждено».

Ален Блюм также добавил, что в этот день необходимо было не только вспомнить жертв сталинских репрессий, но и обратить внимание на давление, которому подвергается ассоциация «Мемориал» в России в наши дни и на новый взлет политического насилия в стране.

Те, кто не смог придти к стене памяти, имел возможность принять виртуальное участие в аукции благодаря прямой трансляции в социальных сетях.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться