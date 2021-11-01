СМИ Франции назвали «диалогом глухих» переговоры Макрона и Джонсона по «рыболовному конфликту»

Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон на закрытии саммита G20 в Риме 31 октября. Фотографий с закрытой рабочей встречи, прошедшей утром того же дня, прессе получить не удалось.

В воскресенье утром, 31 октября, на полях саммита «большой двадцатки» в Риме президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели закрытое рабочее совещание по так называемому «рыболовному конфликту» — предоставлению лицензий французских рыболовецким судам в водах Великобритании. Как отмечают французские СМИ, переговоры были напряженными.

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После закрытой встречи в воскресенье утром Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон договорились о том, что сделают все возможное для того, чтобы избежать эскалации «рыболовного конфликта», однако они расходятся в методах его решения, отмечает французское издание Les Echos, которое называет переговоры двух лидеров «диалогом глухих».

После встречи в Елисейском дворце заявили, что работают над созданием «практических и действенных мер в самые ближайшие дни». «Мяч на стороне британцев», — заявил Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции в Риме в воскресенье. «Если Великобритания не предпримет никаких очевидных шагов, мы будем вынуждены применить объявленные меры, начиная со 2 ноября», — пригрозил он.

«Если французское правительство хочет представить свои предложения по деэскалации по отношению к сформулированным им угрозам, то мы выслушаем их с радостью», — заявила со своей стороны официальный представитель Бориса Джонсона, отвечая на вопросы журналистов в Риме. «Наша позиция не изменилась», — добавила она.

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Речь идет о предоставлении лицензии французским рыболовецким судам в водах Великобритании. Лицензии на рыбную ловлю не получили около половины французских судов, подавших заявку, заявил 27 октября официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. Он обвинил Лондон в несоблюдении условий заключенного в рамках Брекзита договора и назвал такое положение вещей «неприемлемым». В случае, если ситуация не улучшится, Париж пригрозил ввести санкции против Лондона. В Великобритании угрозы со стороны Франции называют «чрезмерными».

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в этом конфликте поддерживает Францию.

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