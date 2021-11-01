Эмманюэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии во лжи

На саммите «большой двадцатки» в Риме Эмманюэль Макрон сделал резкое заявление в адрес австралийского премьер-министра Скотта Моррисона. Президент Франции отвечал на вопрос австралийского журналиста о разрыве контракта на поставку Францией Австралии 12 дизельных субмарин.

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«Думаете ли вы, что Скотт Моррисон вам соврал?» по поводу секретных переговоров между Австралией, США и Великобританией, спросил у Эмманюэля Макрона австралийский журналист Беван Шилдс на полях саммита G20 в Риме. «Я не думаю, я знаю», — ответил репортеру французский лидер.

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

В сентябре Австралия в одностороннем порядке разорвала заключенный с Францией контракт на поставку 12 дизельных субмарин. Разрыву предшествовала новость о создании нового военного альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS (по первым буквам названий трех стран), в рамках которого Австралия создаст свой атомной подводный флот. Атомные субмарины будут строить в Аделаиде на юге Австралии в тесном сотрудничестве с США и Британией.

Решение Канберры спровоцировало серьезный кризис в отношениях между Францией, Австралией и США. Во Франции отказ Австралии назвали «ударом в спину». 18 сентября Париж отозвал для консультаций послов из Вашингтона и Канберры — своих исторических стран-союзниц.

«Сейчас мы общаемся, посмотрим, что он будет делать», — ответил Макрон австралийскому журналисту в Риме на вопрос о возможности вернуть доверие в отношениях между Парижем и Канберрой. «Я уважаю вашу страну и уважаю дружбу между нашими народами», — добавил французский лидер. Однако, по его словам, «для взаимного уважения необходимы две стороны, и вести себя нужно в соответствии со своими ценностями».

В четверг, 28 октября, за два дня до открытия саммита G20 в Риме Эмманюэль Макрон впервые обсудил по телефону с премьер-министром Австралии кризис в двусторонних отношениях. В ходе разговора французский президент заявил, что разрыв контракта «подорвал доверие» между двумя странами.

В субботу, 30 октября, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден впервые встретились лично после скандала с подлодками. В ходе переговоров Джо Байден признал, что действия США в ситуации с подлодками были «неловкими».

Контракт между Францией и Австралией на постройку 12 дизель-электрических подводных лодок был заключен в 2016 году и оценивался в 56 млрд евро. Строить субмарины по проекту французского судостроительного концерна Naval Group предполагалось в самой Австралии, чья промышленность должна была получить 60% суммы контракта. Над подготовкой к запуску строительства работало более 600 сотрудников Naval Group. Агентство AFP отмечало, что французы уже получили в качестве оплаты за проделанную работу 900 млн евро.

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