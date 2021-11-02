СОР26: Франция хочет быть «гарантом принципов» Парижского соглашения

Двухнедельную конференцию ООН по климату СОР26, собравшую с 1 ноября в шотландском Глазго более 100 глав государств и правительств, СМИ называют «саммитом последнего шанса». Франция, организатор СОР-21, ответственная за разработку и подписание в 2015 году программного Парижского соглашения, намерена играть активную роль для объединения усилий промышленно развитых стран в борьбе с дальнейшим изменением климата планеты.

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За шесть лет, прошедших с момента принятия в Париже 12 декабря 2015 года 197 странами глобального экологического соглашения, ощутимых изменений в сторону стабилизации климата Земли не произошло. В сентябре 2021 года ООН, основываясь на заключениях экспертов МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) предупреждала, что к концу столетия нынешний уровень выбросов парниковых газов в атмосферу приведет к потеплению климата Земли на + 2,7°С, что значительно превышает максимальный уровень в 1,5°С, намеченный участниками Парижского соглашения.

Поиск глобальных решений для глобальных проблем будет трудным

Конференция ООН по вопросам изменения климата является на сегодняшний день высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Но поиск глобальных решений в Глазго обещает быть трудным. По мнению экспертов, на это указывает принятое в канун СОР26 в Риме финальное коммюнике саммита «Большой двадцатки». Руководители промышленно развитых стран и развивающихся экономик мира на прошлой неделе ограничились принятием минимальных обязательств. На долю G20 приходится 80% эмиссий газов с парниковым эффектом.

Считая себя гарантом реализации Парижских соглашений, член Евросоюза Франция, намерена активно вписаться в европейские дипломатические демарши.

Жизнеспособность Парижского соглашения зависит о того, насколько политика промышленно развитых стран будет скоординированной и солидарной. «Изменение климата представляет собой чрезвычайную глобальную проблему, выходящую за пределы национальных границ. Эта проблема требует принятия скоординированных решений на всех уровнях и тесного международного сотрудничества по многим направлениям, с тем чтобы помочь странам перейти к низкоуглеродной экономике», — значится в преамбуле к конференции на сайте ООН. Наиважнейшей является солидарность с экологически уязвимыми странами, которые уже сегодня испытывают на себе пагубное влияние потепления климата и сопровождающих его природных бедствий. Ведь еще в 2009 году, на экологическом саммите в Копенгагене экономически развитые страны, и в их числе Франция, обязались выделять ежегодно 100 миллиардов долларов (86 миллиардов евро), чтобы помочь развивающимся странам в их усилиях по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Однако, отмечает газета Le Monde, предусмотренная сумма сегодня выглядит почти как символический жест сравнении с миллиардами из бюджета богатых стран, потраченными на поддержку их собственной экономики.

От слов к делу

Климатическая конференция в Глазго призвана стать для 189 стран, присоединившихся к Парижскому договору, этапом перехода от теории к активной практике.

Для эффективного достижения целей СОР26, говорится на сайте правительства Франции, Франция совместно с Европейским союзом представит в Глазго решительные меры по ряду приоритетных задач, направленных на то, чтобы закончить разработку правил применения Парижского договора 2015 года, обеспечить реализацию соглашения необходимым бюджетом и четким календарем.

Повышение «амбициозности» глобальных задач в области климата остается центральным принципом Парижского соглашения. Потому что речь идет о систематическом, с периодичностью в пять лет, пересмотре государствами критериев своей экологической политики для дальнейшего увеличения ее эффективности. Пять лет спустя саммита COP21 в Париже в рамках конференции в Глазго участники Парижского соглашения обнародуют государственные планы адаптации своей экономики к климатическим изменениям.

На долю Франции, по данным Statistical Review of World Energy, приходится около 1% от мирового объема выбросов углекислого газа. Это приблизительно 400 миллионов тонн газа, при глобальных выбросах СО2 на уровне 55 с половиной миллиардов тонн СО2.

Разноплановый проект экологической политики Франции можно найти на правительственном сайте. Он включает:

► запрет на сдачу в аренду жилья с низкой энергоэффективностью. Начиная с 2023 года, жилище будет считаться соответствующим экологическим нормам, если потребление энергии, включая отопление, освещение, горячую воду, вентиляцию и т.д., не будет превышать 450 кВтч на квадратный метр в год.

► отказ от тепловых двигателей на транспорте и постепенный переход на электромобили

Речь идет, в частности, об инновационных стратегиях и инвестициях в транспорт с целью поддержать французское инновационное предложение. Наиболее важными названы разработки в области безуглеродных и логистических решений для их внедрения во Франции и за рубежом.

► ускорение декарбонизации промышленности и химических производств, в частности, за счет развития производства экологически чистого водорода

Этот пункт, разработанный в сотрудничестве между министерствами разного профиля (промышленности, экономики и т.д.) должен обеспечить страну стратегией экономического развития, основанной на модернизированной и конкурентоспособной экономике, использующей возобновляемые и невредные для окружающей среды энергоресурсы. План должен способствовать достижению Францией углеродной нейтральности (то есть, 0% выбросов СО2) к 2050 году. Специальным законом на осуществление этого плана выделено 20 миллиардов евро.

Экологический план Франции включает меры для устойчивого развития в природопользовании. Здесь, в частности, речь идет о более широком использовании древесины в строительстве.

Особенное внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии. Поскольку во Франции из общего объема энергоносителей 42% идет на отопление, 30% приходится транспорт и 28% составляет электричество, правительство страны планирует довести к 2030 году до 40% производство электроэнергии при помощи альтернативных процессов с использованием солнца, ветра, биомассы, воды и т.д.

Власти Франции говорят также о необходимости охранять биоразнообразие, а для этого остановить закатку природных пространств под городской асфальт и о мерах по развитию замкнутых экономических циклов и поддержанию экологически ответственных инициатив населения.

Подавать всем пример — трудно

С момента подписания Парижского соглашения в 2015 году Франция ежегодно снижала уровень своих эмиссий на 1%. Но французские экологисты обвинили правительство в несоблюдении Парижского соглашения так как Франция выбрасывает 6,7% парниковых газов сверх установленного лимита. 14 октября этого года суд предписал французской администрации «исправить» положение, сложившееся вследствие невыполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.

В этой связи французское отделение GreenPeace считает, что Франция под руководством Эмманюэля Макрона вряд ли может служить примером для подражания. По объему выбросов с парниковым эффектом она занимает в Евросоюзе второе место после Германии. Но в абсолютном выражении, она сокращает свои выбросы значительно медленнее, чем в среднем по Европе, и все еще не смогла достигнуть целей, намеченных на национальном уровне. «Мы не можем пользоваться доверием на международном уровне, если не можем выполнить намеченные обязательства на уровне национальном», — считает Клеман Сенешаль, представитель французского отделения GreenPeace.

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