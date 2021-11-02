Убийство журналистов RFI в Мали: восемь лет спустя расследование далеко от завершения

2 ноября 2013 года на севере Мали похитили, а затем убили специальных корреспондентов RFI Жислен Дюпон (справа) и Клода Верлона. Восемь лет спустя расследование этого дела далеко от завершения.

2 ноября 2013 года на севере Мали похитили, а затем убили специальных корреспондентов RFI Жислен Дюпон и Клода Верлона. Восемь лет спустя главарь группировки, похитившей журналистов, убит. Однако расследование дела еще далеко от завершения. В память о двух убитых корреспондентах нашей радиостанции 2 ноября ООН учредила Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

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Журналистка Жислен Дюпон и звукорежиссер Клод Верлон были убиты при выезде из города Кидаль на севере Мали. Они готовили серию репортажей к предстоящим парламентским выборам в стране. Через несколько дней за двойное убийство ответственность на себя взяли боевики «Аль-Каиды в исламском Магрибе».

Расследование этого дела во Франции началось через несколько месяцев после убийства. Восемь лет спустя оно все еще далеко от завершения.

Один из главных подозреваемых убит французскими военными

5 июня 2021 года в ходе операции французских военных был убит Байе Аг Бакабо (Baye Ag Bakabo), главарь группировки, похитившей и убившей журналистов RFI. 11 июня его смерть официально подтвердила министр обороны Франции Флоранс Парли.

По информации RFI, Байе Аг Бакабо находился в населенном пункте Агельхок в течение недели. Вместе с другими террористами они готовились напасть на базу ООН в Мали. В этот момент французские силы получили приказ о его уничтожении. RFI сообщает, что в операции принимали участие подразделения французского спецназа, использовались также беспилотники.

Байе Аг Бакабо был бойцом террористической группировки туарегов-исламистов на севере Мали Ансар-ад-Дин, примкнувшей к Аль-Каиде в странах исламского Магриба. Он был близок к Седану Аг Хите (Sedane Ag Hita), бывшему малийскому военному, перешедшему на сторону джихадистов, которого называют одним из заказчиков похищения журналистов RFI.

Байе Аг Бакабо руководил группой похитителей журналистов. Он был за рулем автомобиля, в который затолкали Жислен Дюпон и Клода Верлона. В машине были найдены документы, удостоверяющие его личность.

В марте в 2013 году французские спецслужбы и военные допросили его в Мали. Как отмечают в африканской службе RFI, в ходе этой встречи он выразил готовность к даче дальнейших показаний. Таким образом есть вероятность, что малийский джихадист стал сотрудничать с французскими и/или малийскими спецслужбами.

Согласно официальной версии французских военных, о том, что он находился среди террористов, убитых в ходе спецоперации 5 июня, стало известно уже после удара. В Минобороны утверждают, что его убийство не было целью этой операции, и военные не знали о его присутствии в лагере джихадистов. Однако некоторые источники наших журналистов, в том числе военные, утверждают обратное: Байе Аг Бакабо был главной целью французской спецоперации.

Просьбы в Минобороны со стороны RFI уточнить, как именно удалось установить личность погибшего террориста, остались без ответа. В Генштабе французской армии отказ комментировать объяснили «уровнем конфиденциальности этой спецоперации».

«Мы все время упираемся в военную тайну, — говорит в интервью Libération адвокат семей погибших Мари Дозе. — Документы приходят к нам в обрезанном виде, зачастую не хватает нескольких страниц».

Байе Аг Бакабо оставался одним из двух выживших непосредственных участников похищения сотрудников RFI. Его показания (если бы он был взят живым) могли бы пролить свет на до сих пор не выясненные обстоятельства убийства Жислен Дюпон и Клода Верлона.

Близкие убитых журналистов ждут показаний экс-главы спецслужб Мали

Сегодня адвокаты семей погибших журналистов ждут показаний бывшего главы малийских спецслужб Муссы Диавары (Moussa Diawara). После путча в Мали в августе 2020 года этот некогда всемогущий генерал был арестован по делу об исчезновении в 2016 году малийского журналиста Бирамы Туре (Birama Touré). Сейчас он находится в тюрьме. Пока Диавара занимал пост главы спецслужб, он был «наиболее осведомленным человеком в стране», отмечает RFI. Он может быть в курсе деталей похищения, а также других подробностей этого дела.

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