Лауреатом Гонкуровской премии по литературе стал сенегальский автор Мохамед Мбугар Сарр

В парижском ресторане Друо в эту среду, 3 ноября, вручили Гонкуровскую премию, старейшую и самую престижную из литературных наград Франции. В этом году ее лауреатом стал молодой сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр (Mohamed Mbougar Sarr) за роман «Самая тайная память людей» (La Plus Secrète Mémoire des hommes).

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Литературные критики называли 31-летнего Мохамеда Мбугара Сарра фаворитом гонки. Это уже четвертый роман молодого сенегальского автора, живущего в Париже. Книга «Самая тайная память людей», опубликованная в небольшом независимом издательстве Philippe Rey, покорила французских журналистов и владельцев книжных магазинов. Роман попал в лонг- и шорт-листы почти всех престижных литературных премий этого сезона.

В «Самой тайной памяти людей» писатель берет на себя роль литературного детектива. Его герой, тоже молодой сенегальский автор по имени Диеган Латир Фай (Diégane Latyr Faye) случайно натыкается на книгу под названием «Бесчеловечный лабиринт» (Le labyrinthe de l’inhumain), опубликованную в 1938 году, и отправляется на поиски ее таинственного автора T. C. Элимана. Последний бесследно пропал после того, как его репутация в Париже была испорчена.

«Как и книга, ставшая объектом поисков героя, роман [Мохамеда Мбугара Сарра] представляет собой широкий лабиринт, но лабиринт человеческий — генеалогический, политический и эстетический, в котором автор никогда нас не теряет, пусть и не ведет нас за руку», — писала литературный критик Le Monde.

«Этот роман-"мир" является одновременно и триллером, и философской сказкой, и гимном литературе и свободе, и одой жизни с — этого нельзя не отметить — великолепными женскими персонажами», — подчеркивает francetvinfo.

На Гонкуровскую премию, помимо Сарра, претендовали еще три финалиста: известный французский журналист и писатель Сорж Шаландон (Sorj Chalandon) за книгу «Сын подлеца» (Enfant du salaud), в которой он пытается понять кем был его отец, примкнувший к гитлеровской армии во время Второй мировой войны; Луи-Филипп Даламбер (Louis-Philippe Dalembert), писатель родом из Гаити с романом «Милуоки блюз» (Milwaukee Blues), на написание которого его вдохновила история Джорджа Флойда; и Кристин Анго (Christine Angot) за роман «Путешествие на восток» (Voyage dans l’Est), в котором она рассказывает об инцесте со стороны собственного отца, жертвой которого стала в возрасте 13 лет. За эту книгу Кристин Анго уже получила премию «Медичи» 26 октября.

Финалисты Гонкуровской премии 2021 года: Кристин Анго, Сорж Шаландон, Мохамед Мбугар Сарр и Луи-Филипп Даламбер. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN,JOEL SAGET

Согласно уставу, Гонкуровская премия может присуждаться автору только один раз в жизни. Единственным писателем, получившим Гонкуровскую премию дважды, был Ромен Гари. Первый раз он удостоился престижной награды за роман «Обещание на рассвете», второй — за книгу «Вся жизнь впереди», опубликованную под псевдонимом Эмиль Ажар. Обман раскрылся только после смерти писателя.

Победитель Гонкуровской премии получает символический чек размером в 10 евро. Обналичивать его не принято, это считается дурным тоном. Отсутствие денежной составляющей с лихвой компенсируют продажи книг лауреата. Традиционно во Франции романы лауреатов Гонкуровской премии становятся подарком на Рождество.

Так, «Аномалия», роман прошлогоднего лауреата Эрве Ле Телье (Hervé Le Tellier) побил все рекорды продаж: во Франции были проданы более миллиона экземпляров. Это второй по популярности роман, из тех, что получали премию с 1903 года — после «Любовника» Маргерит Дюрас, опубликованного в 1984 году. В России книга Ле Телье готовится к публикации в издательстве Corpus в этом году в переводе Марии Зониной.

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