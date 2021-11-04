Астронавт Тома Песке рассказал Макрону о видимых с орбиты климатических бедствиях

Командир Международной космической станции (МКС), французский астронавт Тома Песке поговорил по видеосвязи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и рассказал ему о климатических изменениях на планете, за которыми он наблюдал из космоса. Беседу 4 ноября транслировал Елисейский дворец. Разговор был приурочен к главной мировой конференции по климату COP26, которая сейчас проходит в Глазго.

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«Из люка космической станции мы отчетливо видим хрупкость Земли», — заявил Тома Песке, который сейчас возглавляет экипаж на МКС.

Avec Thomas Pesquet, depuis la Station spatiale internationale.https://t.co/vW58sFd3of — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 4, 2021

«Вы действительно видите последствия изменения климата?», — спросил у атронавта Эмманюэль Макрон. «К сожалению, да, господин президент», — ответил Тома Песке.

«Мы видели целые горящие регионы, Канаду, Калифорнию, покрытую облаком дыма. С высоты 400 км мы невооруженным глазом наблюдали за огнем. Мы видели то же самое на юге Франции, в Греции и в средиземноморской части планеты», — рассказал командир МКС.

Он также отметил «грустное зрелище чередующихся один за другим тропических штормов».

Разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и командиром МКС, французским астронавтом Тома Песке состоялся в разгар COP26, главной мировой конференции по климату. AFP - HANDOUT

Президент также спросил у Тома Песке, заметил ли он изменения, которые произошли на планете между его первой и второй миссиями на МКС. Астронавт заявил, что разница очевидна: «эти метеорологические явления усиливаются, что не может не вызывать беспокойства».

«Необходимо серьезно усилить взятые нами обязательства [по борьбе с изменениями климата] и их претворение в жизнь. Это — задача COP26, это то, что все мы пытаемся делать на национальном, региональном и европейском уровне», — заключил Эмманюэль Макрон и поблагодарил Тома Песке за беседу.

Разговор между астронавтом и французским лидером состоялся в момент проведения в Глазго главной мировой конференции по климату COP26. Основной вызов саммита — договориться о конкретных мерах, которые позволят достичь целей Парижского соглашения 2015 года. А именно — сдержать прирост средней температуры на планете «намного ниже» 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней и приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры 1,5 °C.

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