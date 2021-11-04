72-летний священник 25 дней голодал в знак поддержки мигрантов в Кале

Священник Филипп Демеестер (в очках и с седой бородой) и правозащитники Анаис Вогель и Людовик Ольбейн во время голодовки в Кале в знак поддержки мигрантов.

Католический священник Филипп Демеестер из ордера иезуитов объявил о прекращении голодовки, которую он держал почти месяц в знак протеста против того, как власти обращаются с мигрантами в Кале на севере Франции. Он заявил, что будет продолжать борьбу другими способами. Об этом 4 ноября сообщает AFP.

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72-летний отец Филипп Демеестер (Philippe Demeestère) из гуманитарной НКО Secours catholique («Католическая помощь») голодал 25 дней, с 11 октября. Он протестовал против бесчеловечных условий, в которых живут мигранты в Кале. «Эта голодовка была для меня одним из способов борьбы с бездействием, попыткой притормозить адскую машину, которая подвергает беженцев бесчеловечному обращению», — пояснил священник в коммюнике.

Вместе с ним голодовку держали два сотрудника НКО Анаис Вогель (Anaïs Vogel) и Людовик Ольбейн (Ludovic Holbein): они решили продолжать свою акцию.

Накануне, 3 ноября, глава Французского бюро иммиграции и интеграции (OFII) и переговорщик со стороны правительства Дидье Леши встретился со священником и его соратниками, чтобы обсудить условия жизни мигрантов в Кале. Леши пообещал, что власти построят специальный ангар на 300 мест для временного размещения людей ночью.

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Таким образом правительство намерено сдержать свое обещание «систематически» переселять мигрантов после разгона и ликвидации стихийно возникающих палаточных лагерей, а затем предлагать им жилье за пределами Кале. Правозащитники на месте считают предложение властей недостаточным для урегулирования ситуации. Они выступают против эвакуации палаточных лагерей в холодное время года.

Священник Филипп Демеестер заявил, что будет продолжать свою борьбу другими способами. Он намерен ночевать вместе с мигрантами и призвал других активистов и неравнодушных граждан последовать его примеру.

В настоящий момент в Кале находятся около полутора тысяч мигрантов. За последние годы этот город на севере Франции стал символом всех существующих в стране сложностей, связанных с приемом беженцев. Большой палаточный лагерь, так называемые «джунгли» Кале, в котором жили около десяти тысяч человек, был снесен пять лет назад. Однако проблема скопления мигрантов, пытающихся любыми способами попасть в Великобританию, так и осталась нерешенной.

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