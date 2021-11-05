Ковид, экономика, реформы: Макрон выступит 9 ноября с обращением к согражданам

Президент Франции Эмманюэль Макрон в будущий вторник, 9 ноября, выступит со специальным телевизионным обращением к соотечественникам по поводу ситуации с эпидемией COVID-19, новой волны которой всерьез опасаются в стране, а также по вопросам восстановления экономики и реформ за пять месяцев до президентских выборов 2021 года. О выступлении Макрона в пятницу вечером, 5 ноября, официально сообщила президентская администрация.

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Елисейский дворец подтвердил, назвав точную дату и время (20 часов), появлявшиеся в течение всей пятницы сообщения о готовящемся обращении президента к народу. Решение вновь обратиться к французам — после предыдущего специального телевыступления 12 июля — Макрон принял на фоне усиливающихся опасений, связанных с риском начала в стране новой волны эпидемии COVID-19.

«Европа вновь стала эпицентром эпидемии», — отметил ранее в пятницу официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, говоря о «впечатляющем» возобновлении роста эпидемиологических показателей в ряде стран континента (особенно на востоке). «Во Франции на данном этапе мы видим слабое, но определенное возобновление» эпидемии, — признал Атталь, первым официально подтвердив скорое президентское обращение к нации.

Одновременно — в пятницу днем — французский премьер-министр Жан Кастекс также предупредил соотечественников о том, что эпидемия не завершилась «ни во Франции, ни где бы то ни было». «Не пришло время снижать бдительность», — указал премьер, пообещав новые меры для активизации прививочной кампании. Во Франции полную схему вакцинации против ковида прошли 75% населения. Как отмечают СМИ, этот показатель чуть выше, чем во многих других странах Евросоюза. Однако после летнего ускорения (вызванного объявленными 12 июля решениями президента Макрона) кампания снова затормозилась, а число вакцинированных остается недостаточным для радикального снижения риска возобновления эпидемии.

Последние три недели эпидемиологические показатели во Франции хоть и незначительно, но устойчиво растут. Такой показатель, как число заражений на 100 тысяч населения в течение семи дней, превысил порог в 60 случаев (при официально установленном «тревожном» пороге 50). В последнее время в стране ежедневно выявляют 9-10 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом (отмечен и рост процента положительных тестов). Превысило единицу (1) и базовое репродуктивное число (индекс репродукции) коронавируса, которое обозначает, сколько в среднем человек заражает один заболевший. При этом, больничные показатели (число госпитализированных, в т.ч. пациентов в реанимации), а также смертность остаются пока на стабильном уровне, далеком от критических значений предыдущих волн эпидемии.

Тем не менее власти намерены вновь активизировать кампанию вакцинации, которая касается всех французов в возрасте от 12 лет. Этой осенью во Франции начали ревакцинацию людей старше 65 лет, а также тех, кто из-за ряда заболеваний рискует заболеть ковидом в тяжелой форме (эти «группы риска» с начала года прививали в приоритетном порядке).

Активизировать вакцинацию, а также расширить ревакцинацию власти намерены сохранением системы санитарных пропусков, введенной поэтапно с лета этого года для доступа во все места культуры, досуга и отдыха, затем в кафе, бары и рестораны, а также на транспорте дальнего следования (самолеты, поезда). Санпропуск свидетельствует о полной вакцинации от ковида, либо о перенесенном за последние полгода заболевании или свежем отрицательном тесте на ковид. С 30 августа наличие этого документа обязательно для работников указанных сфер. С октября система действует в стране для всех начиная с 12 лет.

Система санпропусков была введена летом специальным законом на срок до 15 ноября. В эту пятницу парламент Франции новым законом продлил срок действия этой системы до 31 июля 2022 года.

В тот же день французский премьер Жан Кастекс сообщил, что ревакцинация (бустерная доза прививки) вскоре может тоже стать обязательным условием для получения санитарного пропуска. О решении по данному вопросу, возможно, объявит президент Макрон в своем обращении к французам 9 ноября.

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