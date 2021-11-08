Во Франции Церковь продаст имущество, чтобы выплатить компенсации жертвам священников-педофилов

Во французском Лурде в этот понедельник, 8 ноября, завершилась Конференция епископов Католической церкви. Конференция длилась неделю. Главной ее темой стало обсуждение так называемого «доклада Сове» — документа, посвященного проблеме сексуального насилия над детьми в церкви. В ходе заключительной пресс-конференции церковные иерархи объявили о мерах по возмещению морального ущерба жертвам священнослужителей-педофилов.

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Епископы Франции приняли решение продать свое имущество, чтобы сделать выплаты жертвам священников-педофилов. Об этом заявил председатель Конференции епископов Эрик де Мулен-Бофор 8 ноября. В Католической церкви приняли решение не обращаться к верующим за пожертвованиями, хотя раньше такой вариант обсуждался. «Все епископы согласились с предложением найти в своих епархиях имущество, которое можно будет продать», — цитирует AFP слова Эрика де Мулен-Бофора. «Мы решили, что, если понадобится, мы возьмем кредит, чтобы исполнить наш долг», — добавил он.

Кроме того, епископы объявили о создании независимой комиссии по признанию и репарации. Она займется подготовкой исков жертв сексуального насилия и будет осуществлять выплаты пострадавшим. Возглавит комиссию юрист Мари Дерен де Вокрессон (Marie Derain de Vaucresson), бывшая уполномоченная по правам ребенка. В комиссию сможет обратиться любой человек, пострадавший от действий церковников, независимо от истечения срока давности предполагаемого преступления.

«Наша цель будет заключаться в том, чтобы выслушать ожидания и нужды, помочь жертвам понять, что им нужно, и как можно лучше ответить на их запросы. У некоторых есть лишь потребность узнать, жив ли их агрессор, другие хотят встретиться с человеком, причастным к их ситуации, — самим агрессором или епископом, служившим в то время [когда было совершено насилие]. У кого-то более специфические потребности. Мы должны предусмотреть все возможные процедуры для ответа на эти запросы. Наше сопровождение может быть длительным процессом: недавно я познакомилась с человеком, который сказал мне, что ему понадобилось семь лет для того, чтобы написать епископу, и еще четыре дополнительных года, чтобы согласиться на встречу», — рассказала Мари Дерен де Вокрессон в интервью изданию La Croix.

О том, что жертвы церковной педофилии получат выплаты, представители Католической церкви объявили еще в марте этого года.

Покаянная церемония

В субботу у базилики святого Розария в Лурде 120 французских епископов на коленях молились за жертв церковного насилия. Подобная покаянная церемония уже проходила в Лурде в 2016 году, напоминает La Croix, и тогда епископы просили прощения у жертв. Однако в этот раз масштаб открывшихся преступлений оказался столь пугающим, что участвовавшие в подготовке церемонии жертвы священнослужителей-педофилов поняли: время для прощения еще не пришло.

Покаянная церемония в Лурде 6 ноября 2021 года. Valentine CHAPUIS AFP

Жертвы также попросили у епископов не надевать литургические облачения, потому что «для некоторых это по-прежнему тяжело». «Нам хотелось тишины, сосредоточенности и слез», — рассказала La Croix одна из жертв по имени Брижит Навай. Еще один из героев этого репортажа, 73-летний Ги, объяснил, что попросил у епископа, возглавлявшего епархию, где ребенком он стал жертвой насилия со стороны священника, побыть с ним рядом во время покаянной церемонии. «Это как если бы благодаря этому жесту они стали свидетелями того, что со мной случилось», — говорит он.

«Наша Церковь — место тяжких преступлений»

Доклад, посвященный сексуальному насилию над детьми в Католической церкви, был опубликован Независимой комиссией по преступлениям сексуального характера в церкви (Ciase) месяц назад, 5 октября. Согласно оценкам Ciase, около 216 000 детей и подростков стали жертвами священнослужителей и монахов-педофилов с 1950 года. По словам председателя комиссии Жан-Марка Сове, если добавить к ним детей, ставших жертвами мирян, работающих в церковных учреждениях (учителей, руководителей молодежных движений и так далее), число жертв возрастает до 330 тысяч человек.

Авторы доклада сделали ряд рекомендаций для предупреждения случаев сексуального насилия над детьми внутри церкви, а также призвали церковных иерархов «признать системную ответственность» Церкви за случившееся, что и было сделано в ходе Конференции епископов в Лурде.

Среди рекомендаций также фигурировало предложение индивидуально подойти к расчету выплат жертвам, которое было учтено епископами. Представители Католической церкви также прислушались к рекомендации отказаться от сбора пожертвований от верующих для выплат жертвам.

Доклад комиссии Сове «проявил реальность Церкви, которую мы не сумели увидеть», заявил Эрик де Мулен-Бофор в ходе закрытия Конференции епископов в понедельник. Его слова приводит Le Monde. «Нам показали, что наша Церковь была местом, где творилось насилие и акты сексуальной агрессии страшных масштабов. Нам приходится признать, что наша Церковь— место тяжких преступлений», — признал епископ.

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