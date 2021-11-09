Ревакцинация, АЭС и реформы: с чем обратился президент Макрон к Франции

Начав 9 ноября свое обращение к нации (девятое по счету с начала пандемии) с тревожной санитарной ситуации, президент Макрон подчеркнул, что эпидемия ковида далека от завершения.

С 15 декабря жители Франции старше 65 лет будут обязаны пройти ревакцинацию против ковида, чтобы продлить свой санитарный пропуск. В декабре в стране начнут ставить бустерную дозу прививки людям 50- 64 лет. Об этих мерах объявил президент Эмманюэль Макрон в специальном обращении к французам вечером 9 ноября. Глава государства выступил по телевидению за пять месяцев до президентских выборов, первый тур которых намечен на 10 апреля. Макрон объявил о возобновлении строительства во Франции новых атомных реакторов. Он также подтвердил решение отложить проведение в стране пенсионной реформы, отметив необходимость принять «четкие решение» по этому вопросу уже в 2022 году.

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Начав свое выступление (девятое по счету с начала пандемии) с тревожной санитарной ситуации, президент Макрон подчеркнул, что эпидемия ковида далека от завершения. «Нам придется жить с кронавирусом и его штаммами до тех пор, пока население мира не приобретет иммунитет», — отметил глава государства.

Он отдельно обратился к 6 миллионам французов, которые до сих пор не привились от COVID-19, с призывом — «Вакцинируйтесь!»

Макрон напомнил, что с начала кампании вакцинации в декабре 2020 года во Франции было сделано более 100 миллионов прививок против коронавируса. 51 миллион жителей Франции на данный момент полностью вакцинированы (это почти 75% всего населения страны, где право на прививку имеют все люди, начиная с 12-летнего возраста). Президент отметил, что этот показатель выше, чем во многих странах ЕС. Полностью вакцинированы 87% французов старше 12 лет.

Ревакцинация: что потребовал Макрон от французов

Макрон объявил о решении, которое должно подстегнуть ревакцинацию самых уязвимых групп населения, которые с сентября получили право на третью — бустерную — дозу прививки против ковида. Речь идет о людях старше 65 лет, а также о тех, кто из-за ряда серьезных или хронических заболеваний рискует перенести ковид в тяжелой форме. Их с начала года прививали во Франции в приоритетном порядке. Из 7,7 миллионов человек, входящих в эти «группы риска», третью прививку сделали лишь 3,4 миллиона.

С 15 декабря бустерная доза станет обязательным условием для продления санитарного пропуска для всех французов старше 65 лет, — объявил Эмманюэль Макрон.

Начиная с декабря месяца право на ревакцинацию получат люди 50 – 64 лет. «Более 80% пациентов в реанимации (с ковидом в тяжелой форме) — это люди старше 50 лет», — объяснил президент решение о скором расширении кампании ревакцинации.

COVID-19: риск новой волны

Президент напомнил о медленном, но уверенном росте эпидемиологических показателей во Франции в последнее время. Показатель распространения вируса — число зараженных на 100 тысяч населения в течение семи дней — за неделю вырос на 40%, указал Макрон. В среднем по стране он превысил официально установленный «тревожный» порог в 50 случаев. Растет число ежедневно выявляемых тестами случаев заражения (9 ноября Минздрав сообщил о более чем 12 000 положительных тестов за сутки). Увеличивается (хоть и медленно) число госпитализированных с ковидом, в том числе пациентов в тяжелом состоянии (в реанимации).

Система санитарных пропусков остается в силе

Макрон напомнил, что введенная летом во Франции система санитарных пропусков, позволила обуздать «четвертую волну» эпидемии, не прибегая к крайним мерам — локдауну или комендантскому часу. О введении санпропусков президент объявил в предыдущем обращении к французам 12 июля. Этот пропуск с QR-кодом (свидетельство о полной вакцинации, перенесенном в течение полугода заболевании или свежем отрицательном тесте на ковид) необходим для доступа во все места культуры, отдыха и досуга, в кафе и рестораны, а также на транспорте (в самолетах и поездах дальнего следования).

В условиях риска «пятой волны» 5 ноября парламент принял закон о продлении срока действия системы санпропусков до 31 июля 2021 года. В день выступления Макрона — 9 ноября — это положение закона утвердил Конституционный совет Франции.

В своем обращении к французам президент предупредил, что проверки санпропусков в ближайшее время в стране будут усилены.

Пенсионная реформа отложена — но только до 2022 года

«Санитарная ситуация» не позволяет сейчас запустить реформу пенсионной системы во Франции, которую власти готовили до начала пандемии. Подтвердив, что на данным момент «условия для возобновления этой работы не сложились», Макрон указал, что «четкие решения» по этой реформе нужно будет принять уже «с 2022 года». Это необходимо для «спасения» солидарной пенсионной системы страны и «устранения неравенства».

Президент напомнил, что речь идет о повышении пенсионного возраста (с нынешних 62 лет), о мерах, стимулирующих работать дольше, а также о радикальном упрощении и унификации пенсионной системы (переходе с нынешних более чем 40 отраслевых режимов к единой системе с начислением пенсионных баллов). Основные цели — ликвидация дефицита, устранение неравенства и минимальная пенсия «не менее 1000 евро в месяц).

Реформа для безработных

Полностью завершить президент намерен подготовленную еще до пандемии реформу правил выплаты пособий по безработице. Заключительные положения реформы вступят в силу 1 декабря, — напомнил президент в своем телеобращении. Цель реформы — обеспечить занятость как можно большему числу безработных (их сейчас во Франции порядка 3 млн человек), сделав систему выплат пособий менее «щедрой» и стимулирующей к поиску рабочего места. Так, с 1 декабря с 4 до 6 месяцев увеличится срок, который необходимо проработать, чтобы получить право на пособие. Изменены также правила начисления пособий. Одновременно реформа предполагает меры воздействия на работодателей, которые «злоупотребляют» краткосрочными контрактами, чтобы избежать постоянного найма сотрудников: им придется платить повышенные социальные отчисления.

Франция снова делает ставку на мирный атом

«Впервые за десятилетия мы возобновим строительство в нашей стране ядерных реакторов, продолжая развивать возобновляемую энергетику», — заявил 9 ноября Эмманюэль Макрон. Новые АЭС необходимы, чтобы «гарантировать энергетическую независимость Франции», получать энергию по «разумной цене», а также выполнить обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу для борьбы с глобальным потеплением.

Со второй половины XX века мирный атом стал основой энергетики Франции, АЭС обеспечивают почти 70% потребностей страны в электричестве. Однако обновление парка реакторов давно не ведется — за исключением строительства реактора нового поколения EPR (начато в 2007 году и до сих пор не завершено). СМИ сообщали о подготовке программы строительства во Франции 6 новых реакторов EPR

12 октября, представляя детали масштабного пятилетнего плана инвестиций «Франция – 2030» в размере 30 миллиардов евро, Макрон объявил о выделении €1 млрд на разработку перспективных в ядерной энергетике компактных модульных реакторов SMR (small modular reactor) малой мощности. Преимущества SMR — относительная простота в изготовлении, возможность сборки на конвейере с последующей доставкой в место эксплуатации.

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