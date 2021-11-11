В день памяти павших 11 ноября Франция простилась с последним героем Сопротивления

Траурный кортеж на Елисейских полях 11 ноября 2021. Франция простилась с героем Сопротивления Юбером Жерменом, ветераном Второй мировой войны и последним кавалером ордена Освобождения Франции.

В Париже простились с героем Сопротивления Юбером Жерменом, ветераном Второй мировой войны и последним кавалером ордена Освобождения Франции. Соратник Шарля де Голля, ушедший из жизни в возрасте 101 года, похоронен в «Мемориале сражающейся Франции», в крепости Мон-Валерьен. Траурные церемонии прошли в День перемирия 11 ноября, ежегодно отмечаемую во Франции годовщину окончания Первой мировой. Дата 11 ноября стала в стране днем памяти павших в войнах и конфликтах новейшего времени.

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11 ноября во Франции ежегодно отмечается годовщина окончания Первой мировой войны. День перемирия (Armistice), названный в честь Компьенского перемирия 1918 года, является официальным праздничным днем и поводом почтить память всех павших в войнах и конфликтах новейшего времени.

День перемирия 11 ноября: церемония возле Вечного огня и могилы Неизвестного солдата. Триумфальная арка на Елисейских полях {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

В этом году традиционная памятная церемония в Париже с участием президента была особенной. Этот четверг 11 ноября, стал днем прощания с последним кавалером ордена Освобождения, учрежденного генералом де Голлем во время войны для награждения за особые заслуги участников движения Сопротивления. Последний из 1038 награжденных этим орденом Юбер Жермен ушел из жизни 12 октября в возрасте 101 года.

«Чтобы стало со всеми нами, если бы не Юбер Жермен (…) и все те, кто был преисполнен храбростью и духом самопожертвования ради Франции?»

— этими словами президент Эмманюэль Макрон начал свое выступление на традиционной церемонии 11 ноября возле Вечного огня и могилы Неизвестного солдата у Триумфальной арки на Елисейских полях. В своей речи глава государства перечислил имена знаменитых участников Сопротивления, вспомнив и о «безымянных» героях, которые присоединились к де Голлю в борьбе против оккупации и нацизма и сделали все, чтобы Франция «могла жить свободно». «Рыцарями свободы» назвал Макрон кавалеров ордена Освобождения, которые носили почетное звание — «Соратники Освобождения».

Под звуки «Марсельезы» и «Песни партизан» на церемонии отдали последние почести Юберу Жермену. Траурный кортеж доставил гроб с телом покойного к Триумфальной арке из Дома инвалидов, где еще 15 октября прошла государственная церемония прощания с последним героем Сопротивления. Там же накануне прошло народное прощание с легендарным ветераном.

Покрытый французским флагом гроб, установленный на бронетранспортере, сопровождал кортеж мотоциклистов Республиканской гвардии. По пути кортеж остановился у памятника генералу де Голлю на Елисейских полях (такова была воля Юбера Жермена).

► Братство Сопротивления: во Франции ушел из жизни последний кавалер ордена Освобождения Юбер Жермен

После церемонии процессия направилась в крепость на холме Мон-Валерьен (Mont Valérien) в парижском пригороде Сюрене, где расположен «Мемориал сражающейся Франции». Здесь Юбера Жермена похоронили в подземной крипте рядом с 16 героями Сопротивления, павшими во время войны 1939 – 1945 годов.

Юбер Жермен: траурный кортеж на Елисейских полях 11 ноября 2021. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Пожелание о том, чтобы последний ушедший из жизни кавалер ордена Освобождения, был похоронен в мемориальном комплексе на Мон-Валерьен, высказал в свое время Шарль де Голль. Именно он в 1960 году тожественно открыл здесь «Мемориал сражающейся Франции» (Mémorial de la France combattante), ставший главным местом национальной памяти о героях Сопротивления. В годы войны в этой крепости нацисты расстреляли более тысячи арестованных Гестапо подпольщиков. 11 ноября 1945 года по решению де Голля сюда перенесли прах 15 героев войны (военных, а также гражданских участников Сопротивления). В 1954 году здесь захоронили урну с прахом неизвестной жертвы депортации.

В торжественной речи 11 ноября президент Макрон заверил, что Орден Освобождения (L’ordre de la Libération) «продолжит жить» во имя сохранения исторической памяти и воспитания будущих поколений.

Созданная де Голлем в 1940 году награда (и объединяющий всех кавалеров Орден) вручалась до 1946 года. В 1958-60 годах последними ее кавалерами (в исключительном порядке) стали британский премьер-министр Уинстон Черчилль и король Георг VI.

Орден Освобождения получили 1038 человек, а также 18 воинских формирований и пять муниципалитетов (Нант, Гренобль, Париж, Васье-ан-Веркур и Иль-де-Сен). Награжденные получили почетное звание — Compagnons de la Libération (соратники / сподвижники Освобождения).

После ухода из жизни всех кавалеров символика ордена будет по-прежнему украшать штандарты и парадную форму воинских частей, а также гербы муниципалитетов. Расположенный в Доме инвалидов музей Ордена Освобождения останется «компасом гражданственности» в деле воспитания молодых поколений, отметил генерал Кристиан Батист, глава совета, сохраняющего традиции этой награды.

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