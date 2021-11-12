Разногласия в формате 2+2: министры иностранных дел и обороны Франции и России встретились в Париже

Сергей Лавров после встречи в МИДе Франции прибыл на Международную конференцию по Ливии (на фото). Париж. 12.11.2021

В Париже, в здании МИДа в пятницу, 12 ноября, встретились главы министерств иностранных дел и обороны Франции и России — в так называемом формате «2+2», созданном два десятилетия назад. Это была первая подобная встреча за два года.

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Переговоры начались в 11 утра после того, как российская делегация, с небольшим опозданием, прибыла к основному входу в здание МИДа Франции на набережной Орсэ (Quai d’Orsay). Журналистов на встречу не аккредитовывали, и это уже много говорило об ожиданиях от нее.

Фотографии с крыльца и из зала заседаний опубликовала официальная представительница МИД России г-жа Захарова.

«Формат 2+2» — это условное обозначение заседаний созданного еще два десятилетия назад Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) на уровне министров иностранных дел и обороны Франции и России. Последняя встреча проходила в Москве в сентябре 2019-го. А запланированная на 2020-й была «перенесена» (а по сути — отменена) по инициативе Франции: в первую очередь, из-за отравления Алексея Навального.

И вот новый диалог в старом составе (как и в Москве в 2019-м): со стороны Франции — глава МИДа Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли, со стороны России — министр иностранных дел Сергей Лавров и глава минобороны Сергей Шойгу.

О том, что многого от этой встречи ждать не приходится, свидетельствовали высказывания и действия сторон перед этим мероприятием.

Так МИД и Минобороны Франции в опубликованном 9 ноября совместном заявлении сообщили: «встреча проводится в рамках требовательного диалога, который Франция продолжает вести с Россией», «помимо вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности, данная встреча позволит обсудить политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности в отношении ситуаций в Украине и Сахело-сахарском регионе, по которым Франция выразит свою обеспокоенность в связи с действиями России».

Обеспокоенность насчет «сахело-сахарского региона» — это, в первую очередь, резкое недовольство Парижа тем фактом, что власти Мали ведут переговоры с ЧВК «Вагнера» (при том, что французская армия проводит в Мали, как и еще в четырех странах Сахеля, антитеррористическую операцию).

Но прямо накануне сегодняшней парижской встречи «2+2» министр иностранных дел России принял в Москве главу МИД Мали Абдулайе Диопа и снова подчеркнул, что, во-первых, «не понимает», что негативного можно усмотреть в заключении контракта между структурами, созданными гражданами РФ, и «законными правительствами суверенных стран»; во-вторых, Россия не видит «ничего плохого» в «возможной деятельности» вагнеровцев в Мали; в-третьих, официальные власти России «не имеют отношения» к вагнеровцам. Глава МИД РФ также заявил, что Россия продолжит поставлять в Мали оружие и обучать малийских военнослужащих.

Известно также, что стороны не согласны по вопросу интерпретации причин отмены планировавшейся предварительно на 11 ноября в Париже встречи министров иностранных дел «нормандской четверки». Лавров переложил ответственность на Париж, в Париже резко ответили: «Это неправда».

Наконец, точно известно, что стороны обсуждали ситуацию с миграционным кризисом на границе Беларуси с ЕС, кризисом, который, как уверены в Париже, спровоцировал непризнанный ЕС и США, самопровозглашенный белорусский правитель Александр Лукашенко. В МИДе Франции перед встречей заявили, что не верят в то, что Москва ответственна за эту ситуацию, но уверены, что, при желании, Путин может повлиять на Лукашенко с тем, чтобы кризис прекратился.

Впрочем, учитывая ответ Владимира Путина на прозвучавшую пару дней назад просьбу Ангелы Меркель «повлиять» на Лукашенко, можно с большой уверенностью предположить, что те же аргументы (нужно обращаться «напрямую к Минску», Москва тут ни при чем) высказали на встрече «2+2» и российские министры своим французским «коллегам».

Стороны также обсуждали Иран. В Елисейском дворце за несколько дней до встречи подчеркнули: нужно способствовать тому, чтобы «желание» Тегерана вернуться 29 ноября к переговорам в Вене по «ядерной сделке» было поддержано.

Наконец, важным пунктом в сегодняшних франко-российских переговорах стало обсуждение ситуации в Ливии (где, к слову, уже давно «работают» российские наемники).

Французский МИД пока никак не комментирует встречу, зато появилось первое сообщение с другой стороны. Как пишет российское агентство РИА-Новости, Сергей Шойгу на переговорах заявил, «что военно-политическая ситуация в Европе деградирует, а НАТО продолжает наращивать присутствие у российских границ». Но «российские инициативы, направленные на уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе».

Вскоре после завершения встречи ее участники оказались в расположенном совсем рядом здании (доме конгрессов La maison de la Chimie), где в 15 часов началась Международная конференция по Ливии.

Она проходит под председательством Франции, Германии, Италии, Ливии и ООН, и призвана «содействовать долгосрочному урегулированию ливийского кризиса».

После встречи запланирована совместная пресс-конференция, в которой примут участие Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба.

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