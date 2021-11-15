По всей Франции вернули обязательное ношение масок в начальной школе

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки ношение масок снова стало обязательным в начальной школе по всей Франции с 15 ноября.

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По всей Франции дети в возрасте с 6 до 11 лет снова должны носить маски в школе. Ранее эта мера уже действовала в 61 департаменте с самыми плохими эпидемиологическими показателями.

Таким образом все французские школьники, от младших до старших, отныне должны носить маски в классах и других школьных помещениях. Мера не касается дошкольных групп, которые дети во Франции посещают начиная с 3 лет.

Об усилении масочного режима в школах министерство образования объявило после очередного телевизионного обращения президента Эмманюэля Макрона 9 ноября.

Обязательное ношение масок в начальной школе начали отменять во Франции в сентябре, на фоне снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. С тех пор масочный режим в школах вернули в более чем половине департаментов.

По последним данным министерства здравоохранения, средний суточный прирост новых случаев заражения за неделю превысил 10 тысяч. В настоящий момент в больницах с диагнозом COVID-19 находятся более семи тысяч человек, в том числе в отделениях интенсивной терапии — 1210 пациентов.

Во Франции эпидемиологические показатели медленно, но стабильно ухудшаются примерно с середины октября. Впрочем, на данный момент ситуация в разы лучше, чем на пиках предыдущих волн. Так, в апреле 2021 года в реанимациях с ковидом во Франции единовременно находились около шести тысяч человек — в пять раз больше, чем сейчас.

Что касается вакцинационного покрытия, более 51,5 млн человек во Франции получили как минимум одну дозу антиковидной вакцины. Это порядка 76,4% от всего населения страны (включая младенцев и маленьких детей, которым не делают прививки).

Полностью вакцинированы 50,4 миллиона человек — 74,8% всего населения. В возрастной группе 70-79-летних доля полностью привитых составляет 97%, в группе от 80 лет и старше — 85%.

С 15 декабря во Франции меняются правила «санитарных сертификатов» для людей старше 65 лет и для всех, привитых вакциной Janssen. Этим группам граждан для получения QR-кода нужно будет сделать бустерную прививку.

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