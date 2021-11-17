Опрос: почти 40% французов убеждены в существовании заговоров

Среди французов, верящих в существование теорий заговора, две трети думают, что общественность одурачивают тайные элиты, а каждый второй считает, что избранные должностные лица являются «марионетками тайного правительства».

Почти четверо из десяти граждан во Франции считают, что можно найти «формальные доказательства» существования «определенных заговоров» — об этом свидетельствует исследование, опубликованное 16 ноября Университетом Лотарингии.

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Основываясь на опросе, который проводился год назад, исследователи университета делают вывод о том, что слишком много французов верят в теории заговора и не верят традиционным СМИ.

Среди французов, верящих в существование теорий заговора, две трети думают, что общественность одурачивают тайные элиты, а каждый второй считает, что избранные должностные лица являются «марионетками тайного правительства». Кроме этого, в исследовании указывается, что четверо из десяти полагают, что доказательства контакта с инопланетянами намеренно скрываются от общественности.

Эта «чувствительность к теориям заговора» не меняется в зависимости от пола или возрастной группы. В то же время авторы исследования отмечают, что «чем выше уровень образования», тем меньше доля людей, убежденных в существовании таких теорий. Таким образом, каждый второй человек с уровнем образования ниже среднего верит в теории заговора, и только каждый третий — из числа получивших степень бакалавра (четыре года университета).

Этот опрос, проведенный по заказу Университета Лотарингии, был осуществлен в интернете институтом GECE с 28 октября по 7 ноября 2020 года — между первой и второй волнами эпидемии COVID-19. В опросе участвовало три тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность опроса составляет +/- 1,8%.

Пандемия коронавируса — благоприятная почва для распространения теорий заговора

Это уже восьмое исследование, проведенное мультидисциплинарной группой ученых Университета Лотарингии, Сорбонны и Лондонской школы экономики и политических наук, которое посвящено более широкому вопросу: доверию/недоверию людей к науке.

Согласно результатам этого исследования, если теории заговора и появились задолго до пандемии, то вызванный ею кризис значительно «удобрил почву» для процветания этих идей. Именно теории заговора стали для многих «удобным средством, чтобы справиться с охватившей людей тревогой и неуверенностью в завтрашнем дне».

В целом, однако, 84% французов заявили, что они «всецело доверяют» или «скорее доверяют» науке, и эта цифра, по мнению авторов исследования, остается «на высоком уровне» в течение последних лет. Тем не менее, доверие к науке немного снизилось: в 2011 году доверяли ученым 87% французов; в 2001 году – 88%. В то же время, более половины французов считают, что наука приносит «столько же хорошего, сколько и плохого».

Французы также доверяют врачам. Как показал опрос, 92% французов считают, что медики «говорят правду о коронавирусе». Для сравнения, 83% респондентов полагают, что «правду о коронавирусе» говорят ученые и академики, и только 78% – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Уверенность в том, что правду говорят политики и журналисты намного ниже: почти семь из десяти опрошенных с подозрением относятся к политикам, а 55% не доверяют журналистам «совсем».

✅Concernant le #COVID19 , l’enquête montre que “7️⃣ Français sur 🔟ne font « pas du tout confiance » aux politiciens et aux leaders politiques pour dire la vérité sur le coronavirus pic.twitter.com/jeqb1ZERNu — Université Lorraine (@Univ_Lorraine) November 16, 2021

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