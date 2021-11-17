Франсуа Фийон вернулся в суд: экс-премьер Франции оспаривает громкий приговор

Апелляционный суд Парижа на этой неделе начал рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты, экс-премьера Франции Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы на обвинительный приговор по делу о фиктивных рабочих местах. Это громкое дело сначала не позволило Франсуа Фийону выиграть президентские выборы 2017 года, а в 2020-м супруги Фийон были признаны виновными в суде.

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Согласно решению парижского суда первой инстанции, вынесенному в июне 2020 года, Франсуа Фийон приговорен к 5 годам заключения (из которых три — условно), Пенелопа Фийон — к 3 годам условно, бывший заместитель Франсуа Фийона в Национальном собрании Марк Жуло — также к 3 годам условно. Кроме того, Жуло приговорили к условному же штрафу (20 тысяч), а супругов Фийон — к реальным выплатам: они должны заплатить по 375 тысяч евро штрафа каждый, а кроме того, возместить нижней палате французского парламента (Нацсобранию) более 1 млн евро, полученных Пенелопой Фийон в качестве зарплаты за работу, которой, по данным обвинения, она не выполняла.

Госпожа Фийон в течение многих лет значилась «помощницей депутата» у своего супруга, а затем, когда он стал премьер-министром и вынужден был передать кресло в Нацсобрании своему заму г-н Жуло, получила пост уже помощницы депутата Жуло.

Помимо «фиктивных рабочих мест» Пенелопы Фийон в парламенте (в период с 1998-го по 2013-й год), предметом рассмотрения стали и «фиктивные рабочие места» детей Франсуа и Пенелопы, которые также значились ассистентами Франсуа Фийона (в период с 2005-го по 2007-й). Кроме того, суд посчитал «фиктивной» работу (2012—2013 гг.) Пенелопы в качестве «литературной советницы» в журнале La Revue des deux mondes, которым владеет давний знакомый Фийонов миллиардер Марк Ладре де Лашарриер. (Подробнее об этом деле читайте здесь).

В день приговора защита супругов Фийон объявила о намерении подать апелляцию, что и сделала. И вот в понедельник, 15 ноября рассмотрение жалобы началось в здании Апелляционного суда Парижа на острове Сите.

Как проходит процесс

66-летняя Пенелопа и 67-летний Франсуа Фийон лично присутствуют на процессе, а их защита подчеркивает, что у них — «боевой настрой» и они намерены доказать «свою невиновность».

Первый день был посвящен процедурным вопросам, сообщил телеканал France 24.

«Франсуа Фийон не был удостоен такого же судебного обращения, как любой другой участник судебных разбирательств (во Франции)», — заявил его адвокат Антонен Леви, потребовав отменить приговор, основанный, по его словам, на «фиктивном разбирательстве».

Как сообщает AFP, в самом начале процесса сам Франсуа Фийон также выступил с коротким вступительным словом. «Моя жена работала рядом со мной, это неоспоримо», — сказал он, заверив, что и сам «не был фиктивным депутатом, которого в основном беспокоили деньги».

Помимо апелляции супругов Фийон, суд рассматривает также апелляцию Марка Жуло (в центре), экс-заместителя Ф.Фийона. 15.11.2021 © BENOIT PEYRUCQ / AFP

Фийон подчеркнул, как сильно ударил весь этот скандал вообще и судебный процесс в частности по нему самому, по его семье в целом и особенно по его супруге. «40 лет моей приверженности (политике) были стерты статьей в сатирической газете (речь об известной французской газете Canard enchainé, которая публиковала статьи о „фиктивных рабочих местах“ Пенелопы Фийон — Прим. RFI) и предвзятым расследованием…».

По словам Пенелопы Фийон, «жесткий» характер обвинения помешал ей «хорошо объясниться» по поводу своей невиновности в ходе первого судебного процесса. Но теперь она хотела бы это сделать.

Госпожа Фийон, которую не видели в здании французского парламента в Париже, снова подчеркнула, что «выполняла работу» парламентской ассистентки, находясь дома, в фамильном особняке (примерно 230 км от столицы): перечитывала речи, «занималась почтой», «писала (аналитические) записки». Объясняя, почему не осталось следов этой работы, госпожа Фийон сказала, что бумаги были уничтожены, так как никто не мог предположить, что они когда-нибудь понадобятся в суде.

Прокурор заявил, что о факте работы «было известно очень немногим людям» и в связи с этим ему «трудно понять, для чего необходимо было скрывать совершенно официальную деятельность».

«Я ничего не скрывала, но и не обращалась (специально) к людям со словами: «Здравствуйте, я помощник депутата. Никто не задавал мне этого вопроса», — ответила обвиняемая.

Суд поинтересовался у Пенелопы Фийон, почему в интервью газете Sunday Telegraph в 2007 году она заявила: «Я никогда не была его (своего мужа — Прим. Ред.) помощницей или чем-то в этом роде». Обвиняемая ответила суду: это было «неловкое» высказывание.

Суд должен продлиться до 30 ноября.

Напомним, в июле Франсуа Фийон получил работу в России, попав в совет директоров компании «Зарубежнефть». Известно также, что у Фийона давние хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

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