Decathlon не будет продавать байдарки на севере Франции из-за риска гибели мигрантов

Крупнейшая французская сеть спортивных магазинов Decathlon отказалась от продаж байдарок в прибрежном городе Кале на севере страны. Как cообщает газета La Voix du Nord, такое решение в сети приняли после того, как не менее трех мигранов пропали без вести, пытаясь добраться на этих лодках до Великобритании через пролив Ла-Манш.

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По данным La Voix du Nord, префектура полиции департамента Па-де-Кале не оказывала давления на Decathlon и не ограничивала продажу спортивного оборудования.

«Недавнее увеличение числа попыток пересечь (Ла-Манш) заставило задуматься над тем, какую позицию нам стоит занять. Наша продукция может быть использована не по назначению. Теперь, посовещавшись с командой, мы решили больше не продавать лодки — в том числе каяки — которые могли бы поставить под угрозу жизни людей в море», — говорится в сообщении. Однако магазины на севере Франции продолжат предлагать своим клиентам спасательные жилеты и другие товары, которые могут быть использованы в море.

По данным СМИ, байдарки (каяки) используют мигранты, у которых не хватает денег на услуги «перевозчиков». Стоимость одной лодки на трех человек составляет порядка 300 евро. «Прошлым летом мы подобрали немало людей, которые находились в тяжелой ситуации на каяках в Ла-Манше», — приводит La Voix du Nord слова Бернара Баррона, главы Национального общества спасения на воде в Кале.

Мигранты часто пускаются в крайне рискованные путешествия через Ла-Манш с севера Франции для того, чтобы попасть в Великобританию. Власти и ассоциации почти каждый месяц сообщают о жертвах и пропавших без вести.

3 ноября французские спасатели в этом регионе вытащили из воды более 400 человек. Еще один погиб. Всего с начала 2021 года нелегально пересечь Ла-Манш попытались 15 400 мигрантов.

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