В Париже состоялся митинг в поддержку «Мемориала»

Акция на площади Сен-Мишель в поддержку «Мемориала», которому в России грозит ликвидация, Париж, 21 ноября 2021 г.

В Париже несколько десятков человек в воскресенье, 19 ноября, вышли на акцию в защиту международного общества «Мемориал» и московского Правозащитного центра «Мемориал», которым в России грозит ликвидация.

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Митинг прошел на площади Сен-Мишель по инициативе Amnesty France, Международной федерации за права человека (FIDH), ассоциации Russie-Libertés и французского отделения «Международного Мемориала» Mémorial-France.

В акции среди прочих приняли участие председатель французского отделения Amnesty International Сесиль Кудриу и бывший посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.

19 ноября в МИД Франции выразили обеспокоенность в связи с атакой Генпрокуратуры на общество «Мемориал». «Важно сохранить эту организацию, уникальную по масштабам и деятельности в пользу исторических исследований трагедий прошлого, доступа к российскому историческому наследию, европейской коллективной памяти и защиты прав человека», — подчеркнули в Париже.

«Эта работа имеет важное значение для построения общего будущего и должна вестись в условиях полной свободы», — добавили в МИД Франции, отметив, что беспрецедентная атака на «Мемориал» случилась в год, когда отмечается столетие со дня рождения академика Андрея Сахарова, первого почетного председателя «Мемориала».

Организаторы парижской акции напоминают, что Правозащитный центр «Мемориал» занимается вопросами, связанными с защитой прав человека на Северном Кавказе, прав мигрантов, оказывает помощь политическим заключенным и россиянам, обращающимся в Европейский суд по правам человека.

«Международный Мемориал» занимается изучением политических репрессий в СССР и в современной России, способствует юридической и моральной реабилизации жертв репрессий.

Обществу «Мемориал» грозит ликвидация по требованию прокуратуры. 11 ноября этого года стало известно, что Генеральная прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации «Международного Мемориала» с формулировкой «за систематические нарушения законодательства о „иностранных агентах“». Суд назначен на 25 ноября.

8 ноября прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с аналогичным иском о ликвидации регионального Правозащитного центра «Мемориал». Московскому центру вменяют не только нарушения законодательства об «иноагентах», но и оправдание экстремизма и терроризма в связи с ведением ПЦ «Мемориал» списка политзаключенных. Предварительное заседание по этому иску назначено на 23 ноября.

«Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет. Это политическое решение об уничтожении общества Мемориал — организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека», — подчеркивает правление «Международного Мемориала».

В поддержку авторитетной правозащитной организации высказались нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов, десятки академиков и членов-корреспондетов РАН, спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор, комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович. Совет по правам человека при президенте РФ назвал требование Генпрокуратуры несправедливым.

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