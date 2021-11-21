Как во Франции организована ревакцинация от COVID-19?

На фоне ухудшения санитарной обстановки во Франции идет ревакцинация от ковида. Как это организовано?

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки во Франции идет кампания ревакцинации от ковида. Получить бустерные дозы во Франции могут люди от 65 лет, люди с иммунодефицитом, с некоторыми заболеваниями, работники медучреждений. Для людей от 65 лет и старше, а также для всех привитых однокомпонентной Janssen бустерная доза скоро станет обязательной для продления «санитарных пропусков».

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Какое во Франции вакцинационное покрытие?

По данным на 18 ноября, во Франции полностью привиты 50,5 млн человек. Это 75% от всего населения. Здесь нужно учитывать, что процент привитых высчитывается от общего населения страны, включая младенцев и маленьких детей, которым прививки от ковида не делают.

7,5% жителей Франции (5,2 млн человек) уже получили дополнительную — бустерную — дозу.

Прививки от ковида во Франции делают людям с 12 лет и старше. Для представителей некоторых профессий (например, медиков и сотрудников домов престарелых) вакцинация обязательна как условие работы.

Кто может получить бустерную дозу?

Французская кампания ревакцинации пока нацелена на самые уязвимые к коронавирусу категории граждан. Сейчас бустеруню дозу могут получить все люди от 65 лет и старше, а также все привитые однокомпонентной вакциной Janssen, люди с иммунодефицитом и с некоторыми заболеваниями и состояниями (с сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, ожирением и так далее).

Бустерная доза доступна для всех взрослых, контактирующих с людьми с иммунодефицитом, для медицинских и медико-социальных работников.

Президент и правительство заявляли, что с начала декабря ревакцинация откроется для возрастной группы 50+. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, в ближайшее время будет изучен вопрос расширения ревакцинации на людей младше 50 лет.

Высшее управление здравоохранения (Haute autorité de santé, HAS) 19 ноября рекомендовало распространить ревакцинацию на всех людей от 40 лет и старше. Управление ссылается среди прочего на масштабное израильское исследование, где говорится, что бустерная доза снижает риск инфицирования, тяжелых форм, госпитализаций и смертей среди людей 40 лет и старше, получивших бустерную прививку, по сравнению с теми, кто ее не получил.

Когда можно сделать бустерную прививку?

Бустерную дозу вышеперечисленные группы людей могут получить через шесть месяцев после завершения предыдущего курса вакцинации, если речь идет о вакцинах Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Для людей с иммунодефицитом этот срок может быть сокращен до трех месяцев по рекомендации врачей.

Все привитые однокомпонентной вакциной Janssen могут получить дополнительную дозу через месяц после инъекции.

Какими вакцинами делают дополнительные привики?

Бустерные прививки во Франции делают только мРНК-вакцинами (Pfizer-BioNTech или Moderna) вне зависимости от того, чем человек был привит ранее. Чаще всего бустерная доза — третья.

Для кого бустерная доза — условие продления «санпропуска»?

Для некоторых категорий граждан бустерная доза станет условием обновления «санитарного пропуска». Речь идет только о двух группах: люди от 65 лет и старше и все привитые однокомпонентной вакциной Janssen вне зависимости от возраста. Новые правила по обновлению «санпропусков» начнут действовать для них с 15 декабря.

Что меняется для этих категорий граждан?

Нынешние «санпропуска» этим группам людей в определенный момент отключат. Люди от 65 лет и все привитые Janssen должны будут сделать бустерную прививку, чтобы получить новый QR-код.

Какие предельные сроки установило правительство?

Привитые Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca люди от 65 лет имеют право заново привиться через шесть месяцев после последней инъекции. Чтобы не оказаться без QR-кода (временно или совсем), сделать прививку они должны в течение четырех недель, начиная с этой даты (последняя инъекция плюс шесть месяцев). Все привитые Janssen — в течение четырех недель через месяц после инъекции.

Через неделю после этого срока все нынешение QR-коды для этих категорий людей дезактивируют. Сделавшие бустерную прививку (в том числе «опоздавшие»), получат новый код в течение семи дней. Те, кто привьется в отведенные четыре недели, не останутся без «санпропуска» в эти семь дней. А «опоздавшие» могут временно оказаться без QR-кодов.

Как это будет работать на практике?

Приведем пример. 70-летний человек получил последнюю дозу Pfizer 15 июля 2021 года. Бустерную дозу он имеет право получить через шесть месяцев, то есть начиная с 15 января 2022 года. В течение четырех недель после 15 января (до 12 февраля) он должен привиться, чтобы не оказаться без QR-кода. Дело в том, что его старый код в любом случае будет дезактивирован 19 февраля. Если он «опоздает» и сделает прививку, скажем, 28 февраля, новый «санпропуск» он все равно получит через неделю, но с 19 февраля до 7 марта будет оставаться без QR-кода.

Поскольку новые правила вступят в силу с 15 декабря, все люди от 65 и старше, получившие последнюю дозу ранее 17 мая, должны будут сделать бустерную прививку до 15 декабря, чтобы не оказаться без «санпропуска». Потому что к 15 декабря истечет установленный предельный срок: шесть месяцев плюс четыре недели.

На кого эти требования не распространяются?

Новые требования к обновлению «санпропуска» касаются далеко не всех групп, имеющих право на ревакцинацию. Они не касаются людей с иммунодефицитом, медиков, людей с различными сопутствующими заболеваниями младше 65 лет. Хотя им настоятельно рекомендуют сделать дополнительную прививку.

Как указывалось выше, эти требования затронут только людей возрастной группы 65+ и привитых однокомпонентной вакциной Janssen. Но и среди них — не всех. Требования не распространяются на тех, кто заразился коронавирусом после двух прививок и на людей с противопоказаниями к антиковидной вакцинации.

Отмечается, что специфических противопоказаний для бустерной дозы не существует. «Только люди с признанным противопоказанием для введения первых доз, могут заявить о противопоказании для бустерной дозы», — отмечается на сайте правительства.

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