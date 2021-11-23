Научное сообщество Франции и Бельгии выступило в поддержку «Мемориала»

Для «академического и культурного сообщества» Франции «ликвидация “Международного Мемориала” станет научным и моральным нонсенсом», — подчеркивается в петиции.

Руководители высших учебных заведений, исследовательских центров, архивов, учреждений культуры Франции и Бельгии, видные представители научного сообщества двух стран выступили в поддержку российского «Мемориала», которому угрожает ликвидация. В специальном обращении они указали на ключевую роль «Международного мемориала» в изучении истории XX века, назвав «научным и моральным нонсенсом» его возможную ликвидацию властями России.

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Обращение в поддержку международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» подписали руководители и профессора ведущих французских университетов, высших школ, исследовательских центров, музеев и архивов, а также их бельгийские коллеги.

Научное сообщество выражает «глубокую озабоченность судьбой международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества “Мемориал”, которому угрожает ликвидация». В петиции отмечается: «“Международный Мемориал” собрал уникальный архив по истории репрессий, диссидентского движения и других важнейших событий 20 века».

Работа организации «по изучению истории сталинских репрессий, сохранению памяти их жертв и защите прав человека неизменно вызывала самое глубокое уважение со стороны нашего сообщества», — подчеркивается в обращении, где говорится о «ключевой роли» знаменитой НПО, учрежденной в 1989 году, в «обновлении наших знаний» об истории ХХ века.

Для «академического и культурного сообщества» Франции и Европы «ликвидация “Международного Мемориала” станет научным и моральным нонсенсом», — подчеркивается в петиции.

«Мы выражаем свою безусловную поддержку обществу “Международный Мемориал” и призываем сделать все, чтобы угрозы для его существования исчезли», — говорится в заявлении научного сообщества Франции и Бельгии.

►«Мемориал» под угрозой властей РФ

Под петицией, которая опубликована на сайте французского отделения «Мемориала» — Mémorial-France — более 80 подписей.

►В Париже состоялся митинг в поддержку «Мемориала»

Среди подписантов заявления — руководители и профессора университетов Сорбонна и Париж-Нантер, университета Страсбурга и Брюссельского свободного университета, парижской Высшей нормальной школы (ENS), Института политических исследований Sciences Po и Высшей школы социальных наук (EHESS), Национального института восточных языков и культур (INALCO) и Института славянских исследований, Национального института демографических исследований (INED) и Французского института международных отношений (IFRI).

Обращение в поддержку «Мемориала» подписали ведущие французские специалисты по России и постсоветскому пространству, их истории, культуре и языкам.

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В России и в мире идет широкая общественная и политическая кампания поддержки «Мемориала», оказавшегося перед угрозой ликвидации. госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратились к властям РФ с призывом отказаться от решения ликвидировать признанную во всем мире неправительственную организацию. В поддержку «Мемориала» выступил Совет Европы, Совет по правам человека при президенте РФ, лауреаты Нобелевской премии мира Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов, ученые, писатели, деятели культуры.

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