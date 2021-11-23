Премьер-министр Франции Жан Кастекс заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заразился коронавирусом и отправился в изоляцию. Утром в понедельник Жан Кастекс встречался с главой правительства Бельгии Александером Де Кроо в Брюсселе.

После того, как одна из дочерей французского премьера была инфицирована COVID-19, у Жана Кастекса также был получен положительный тест в понедельник в конце дня. Ранее глава правительства в сопровождении нескольких министров совершил рабочую поездку в Бельгию, где встретился со своим коллегой Александром Де Кроо.

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Глава правительства Франции Жан Кастекс сдал ПЦР-тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом пресс-служба премьера сообщила вечером в понедельник, 22 ноября. В понедельник у него наблюдался комплекс «легких симптомов», по словам окружающих, включая «легкий кашель». В связи с этим в тот же день он самоизолировался на десять дней. «Его график на ближайшие дни будет скорректирован, чтобы он продолжал работу, находясь в изоляции»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Жану Кастексу 56 лет. Ранее глава правительства неоднократно сталкивался со случаями заболевания в своем окружении, но у него ни разу не был диагностирован положительный результат. Весной этого года Кастекс получил две дозы вакцины Astra-Zeneca.

В декабре 2020 года диагноз COVID-19 был поставлен президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Несколько министров французского правительства также перенесли коронавирус, в том числе министр экономики Брюно Ле Мэр и министр культуры Розлин Башло. У министра внешней торговли Франка Риестера, а также госсекретарей по экологическим преобразованиям Брюн Пуарсон и Эмманюэль Варгон тесты на коронавирус оказались положительными, но заболевание они перенесли бессимптомно.

Утром в понедельник Жан Кастекс встречался с главой правительства Бельгии Александером Де Кроо в Брюсселе. В поездке его сопровождали глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр по делам Европы Клеман Бон. После сообщения о заражении COVID-19 премьера Франции его бельгийский коллега также отправился в изоляцию.

Помимо премьера в карантине также будут находиться четыре министра Бельгии, который присутствовали на встрече с французскими политиками. «Они также сдадут ПЦР-тесты и будут оставаться в карантине, пока не получат отрицательный результат»,— говорится в заявлении правительства Бельгии. В карантин отправлены глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден, министр иностранных дел Софи Вильмес, глава министерства юстиции Винсент Ван Квикенборн и министр обороны Людивин Дедондер.

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