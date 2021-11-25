«Ни карантина, ни комендантского часа»: во Франции объявили всеобщую ревакцинацию взрослых против COVID-19

Все взрослые жители Франции должны получить бустерную дозу прививки в условиях пятой волны эпидемии COVID-19: уже с 27 ноября в стране начнется ревакцинация людей от 18 лет, полностью привитых против ковида пять месяцев назад. С 15 января бустерная доза станет обязательной для продления санитарного пропуска. О ревакцинации и других мерах борьбы с эпидемией 25 ноября объявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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Начавшаяся в стране «пятая волна» эпидемии коронавируса будет «бесспорно более сильной и продолжительной», чем предыдущая, наблюдавшаяся минувшим летом. Об этом в четверг, 25 ноября, на специальной пресс-конференции сообщил французский министр здравоохранения Оливье Веран. Однако власти надеются пройти эту волну, не прибегая к максимально жестким ограничениям. «Ни карантина, ни комендантского часа», — обозначил министр позицию правительства на данный момент.

Ревакцинация взрослых и санпропуска

Основная ставка сделана на ревакцинацию взрослого населения. Уже с субботы, 27 ноября, бустерную дозу прививки против ковида смогут получить все жители страны начиная с 18-летнего возраста. Новая прививка предусмотрена для всех взрослых по истечении пяти месяцев после первой вакцинации.

Речь идет на данный момент о ревакцинации 19 миллионов человек, отметил Веран, напомнив, что с сентября бустерную дозу прививки получают люди старше 65 лет, а также пациенты с иммунодефицитом или рядом заболеваний, которые рискуют перенести ковид в тяжелой форме. В этих приоритетных категориях ревакцинацию прошли 6 миллионов человек.

Ранее власти планировали с декабря начать ревакцинацию людей старше 50 лет (об этом 9 ноября объявлял президент Эмманюэль Макрон), вопрос о бустерных дозах для более молодых поколений должен был решаться позже. Высокие темпы распространения эпидемии вынудили правительство принять экстренное решение — о начале ревакцинации всего взрослого населения.

Для всех взрослых ревакцинация стала обязательным условием продления срока действия санитарного пропуска — QR-кода, необходимого для доступа во все места отдыха, досуга, культуры, в заведения общественного питания, а также обязательного на транспорте дальнего следования (в самолетах и междугородних поездах). От всех совершеннолетних дополнительную прививку будут требовать для продления санпропуска начиная с 15 января будущего года (для людей 65+ ревакцинация потребуется для сохранения действующего QR-кода уже с 15 декабря).

Санпропуска всех привитых взрослых жителей Франции станут недействительными и будут деактивированы спустя 7 месяцев после полной вакцинации — при отсутствии дополнительной прививки. Таким образом, на получение бустерной дозы французам от 18 лет отведено два месяца: право на дополнительную прививку они получают спустя 5 месяцев после вакцинации, а спустя 7 месяцев истекает срок действия их санпропуска с QR-кодом.

Обязательные маски

Ношение масок вновь становится обязательным начиная с пятницы, 26 ноября, во всех закрытых помещениях публичного доступа. Маски вновь придется носить даже в тех учреждениях и заведениях, вход в которые возможен только по санпропуску, отметил Оливье Веран.

Министр здравоохранения также сообщил, что на местах (решением префектов департаментов) маски вновь могут стать обязательными и на открытом воздухе — в местах большого скопления народа (например, на рождественских ярмарках).

Тесты — посуточно

С 72 до 24 часов сокращен «срок годности» отрицательного антигенного или ПЦР-теста на коронавирус, который (как и полная вакцинация) является условием для получения санпропуска с QR-кодом.

Это еще одно ограничение для тех, кто до сих пор не прошел вакцинацию против ковида, предпочитая сдавать тесты для получения QR-кода. Ранее власти уже ограничили свободу выбора для непривитых граждан. С октября тестирование на коронавирус во Франции осталось бесплатными лишь для тех, кто проходит его по направлению врача. За тесты как альтернативу вакцинации для получения санпропуска сейчас нужно платить из своего кармана.

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