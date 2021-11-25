27 мигрантов утонули при попытке пересечь Ла-Манш

27 человек утонули, пытаясь пересечь Ла-Манш в четверг, 25 ноября. Как сообщили в МВД Франции, первыми сигнал бедствия подали рыбаки, которые обнаружили тела мигрантов в воде около двух часов дня. Власти объявили о задержании пяти подозреваемых, которые могут быть причастны к контрабанде людей и попыткам нелегально пересечь границу.

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Французские и британские власти провели совместную спасательную операцию. В ней были задействованы как суда, так и вертолеты. Спасти удалось двух человек.

Трагедия, произошедшая в водах между Францией и Великобританией — самая крупная за последние годы. Однако мигранты часто нелегально пересекают Ла-Манш: с начала года, согласно официальным данным, не менее 25 тысяч человек попытались добраться до британских берегов по воде. В последние три месяца количество число попыток удвоилось, отметили французские власти.

В ответ на трагедию в Лондоне заявили, что готовы работать вместе с Парижем и намерены не допустить новых трагедий.

Великобритания может ужесточить миграционное законодательство, а также ввести пожизненный срок для «проводников», организующих нелегальное пересечение границы.

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