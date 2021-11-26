Гибель мигрантов в Ла-Манше: Франция отозвала приглашение главе МВД Британии из-за письма Джонсона

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отозвал приглашение своей британской коллеге Прити Пател на встречу по миграционному кризису в Кале, намеченную на воскресенье, 28 ноября. Это стало ответом на письмо Бориса Джонсона Эмманюэлю Макрону, которое британский премьер опубликовал у себя в твиттере.

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Накануне Борис Джонсон опубликовал у себя в твиттере трехстраничное письмо Эмманюэлю Макрону, где британский премьер-министр призывает Францию принимать обратно мигрантов, добравшихся до британских берегов.

«Я предлагаю, чтобы мы ввели в действие двустороннее соглашение по реадмиссии, которое позволило бы возвращение всех нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш», — предложил Джонсон.

«Это возымело бы немедленный эффект и значительно снизило бы — если не остановило — пересечения (Ла-Манша), спасло бы жизни через разрушение самой основы бизнес-модели криминальных банд (перевозчиков)», — подчеркнул премьер-министр Великобритании в своем письме Эмманюэлю Макрону.

Во Франции критикуют письмо и его публикацию

В Париже раскритиковали предложение Борис Джонсона, но особое негодование властей Франции вызвало то, что письмо было обнародовано в соцсетях.

Президент Франции Эмманюэль Маркон, находящийся с визитом в Риме, сказал, что «удивлен» подобными «несерьезными» методами. «Лидеры (стран) не общаются друг с другом по этим вопросам через твиты и письма, которые обнародуются», — сказал президент Франции.

Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен подчеркнул, что послание Бориса Джонсона вызвало «разочарование», но «еще хуже» то, что британский премьер его обнародовал. В связи с этим Дарманен отозвал свое приглашение, адресованное Прити Пател, на встречу в Кале, посвященную миграционному кризису. Дарманена цитирует France-Presse, ознакомившееся с его посланием британской коллеге.

Встреча состоится без участия британской стороны, отметили в Париже. «Мы считаем публичное письмо премьер-министра Великобритании недопустимым и противоречащим нашим переговорам между коллегами. Следовательно, Прити Пател больше не приглашена на межведомственную встречу, которая состоится в формате Франция-Бельгия-Нидерланды-Германия-Европейская комиссия», — отметили в окружении главы французского полицейского ведомства.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала BFMTV назвал письмо британского премьер-министра «жалким (indigente) по содержанию и неуместным по форме». Он подчеркнул, что такого рода соглашение по «релокализации» — «это, естественно, не то, что нужно для урегулирования этой проблемы».

В Париже упрекают британское правительство консерваторов в попытке заработать политические очки внутри страны в ситуации, когда приоритетом должно быть спасение жизней.

В Лондоне тем временем призвали Францию пересмотреть отзыв приглашения главы британского МВД на встречу, посвященную миграционному кризису. «Ни одна страна не может справиться с этим в одиночку, и поэтому я надеюсь, что французы передумают», — сказал в интервью BBC News министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

2021 год: рекордный поток мигрантов через Ла-Манш

Напряженность в отношениях между Парижем и Лондоном возросла после трагедии в проливе Ла-Манш, случившейся в среду. 27 человек, пытавшихся добраться до британских берегов, утонули. Сообщалось, что они вышли в море на надувной лодке с мягким дном из Дюнкерка. Двух пассажиров лодки удалось спасти. В связи с трагедией во Франции задержали пятерых подозреваемых в нелегальной перевозке людей.

Несмотря на опасность такого плавания, в последние месяцы число мигрантов, пытающихся попасть в Британию через пролив, значительно выросло. 2021 год в этом смысле бьет все рекорды. По данным французской морской префектуры, к 25 ноября более 33 тысяч человек отправились из Франции в Великобританию через Ла-Манш. Более восьми тысяч из них вернули во Францию в ходе спасательных операций.

Почти 26 тысяч человек за этот год смогли добраться до Кента, согласно статистике британского МВД. Это втрое больше, чем в 2020 году, и в 14 раз больше, чем в 2019 году.

До трагедии, случившейся в среду, сообщалось о трех погибших и четырех пропавших без вести мигрантах в Ла-Манше с января этого года.

Отмечается, что ненадежные лодки стали основным средством передвижения мигрантов, отправляющихся из Франции в Великобританию на фоне усиления таможенных и санитарных проверок в связи с Брекситом.

После трагедии, в результате которой в Ла-Манше погибли 27 человек, Лондон и Париж договорились о «срочном усилении борьбы с нелегальными пересечениями». В ассоциациях в защиту мигрантов выступают за создание безопасных путей пересечения границы.

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